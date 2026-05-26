Сигналы, которые замечают единицы: как на самом деле извиняются коты

Кошки могут просить прощения с помощью особых жестов и поведения. Эксперты объяснили, какие сигналы свидетельствуют о желании примирения со стороны животного.

https://glavred.info/dim/signaly-kotorye-zamechayut-edinicy-kak-na-samom-dele-izvinyayutsya-koty-10768016.html Ссылка скопирована

Как кошка извиняется — почему кошка избегает зрительного контакта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как кошки просят прощения

Почему кот мурлычет

Почему кот трется о человека

Кошки способны демонстрировать эмоции гораздо тоньше, чем кажется на первый взгляд. После конфликта или ситуации, когда животное напугало или обидело хозяина, питомцы часто пытаются восстановить контакт с помощью особых поведенческих сигналов. Именно эти жесты многие люди ошибочно не замечают или неправильно трактуют. Зооэксперты проекта Animal Wised в видео на YouTube объяснили, что у кошек есть свой собственный способ просить прощения и мириться с людьми.

Главред выяснил, как кот извиняется.

видео дня

Как кошки просят прощения после конфликта

Одним из главных сигналов примирения является осторожное поведение животного. Кошка может медленно приближаться к человеку, демонстрируя спокойствие и отсутствие агрессии.

"Они осторожно подходят к вам. Делают это медленно и тихо, опустив голову, откинув уши назад и засунув хвост между лап", — объясняют эксперты.

Таким поведением животное показывает уязвимость и пытается избежать нового конфликта. Особенно важно обращать внимание на положение хвоста и ушей, ведь именно язык тела является главным инструментом общения кошек.

Смотрите видео о том, как кот извиняется:

Почему кот ищет физического контакта

После ссоры или стрессовой ситуации многие кошки стремятся восстановить доверие через близость с хозяином.

"(Кошки, — ред.) ищут физического контакта. Они ложатся или садятся рядом с вами, давая вам разрешение погладить их", — отмечают специалисты.

Почему кот избегает зрительного контакта

Многие владельцы ошибочно думают, что кот игнорирует их или ведет себя равнодушно. На самом деле избегание прямого взгляда может быть знаком примирения.

"(Кошки, — ред.) избегают зрительного контакта с вами. Их взгляд будет уклончивым, но движения — близкими", — объясняют специалисты.

В кошачьем поведении прямой взгляд часто воспринимается как вызов или угроза. Именно поэтому животное может смотреть в сторону, одновременно стараясь быть рядом с человеком.

Зачем кот приносит подарки

Еще одним способом примирения могут быть так называемые "подарки", которые кошки оставляют хозяевам.

"(Кошки, — ред.) приносят вам подарки. Это их способ помириться с вами", — отмечают эксперты.

​

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Что означает, когда кот трется о человека

Кошки активно используют запахи для общения. Именно поэтому после конфликта животное может начать тереться о ноги или руки хозяина.

"Они трутся о вас, насыщая вас своими феромонами. Так они еще раз закрепляют вашу связь групповым запахом", — объясняют специалисты.

Таким образом кот фактически подтверждает, что человек остается частью его "семьи" и безопасной среды.

Почему кот мурлычет и прищуривается

Мурлыканье и медленное прищуривание глаз также могут быть знаком примирения и доверия.

"(Кошки, — ред.) прищуриваются и мурлыкают. Это форма покорности и одновременно поиск вашей любви", — отмечают эксперты.

Такие сигналы часто свидетельствуют о том, что животное чувствует себя спокойно и стремится восстановить эмоциональный контакт с хозяином.

Что означает тихое мяуканье с поднятым хвостом

Иногда кот может тихо мяукать и держать хвост вертикально поднятым. Это тоже важный признак поведения. Поднятый хвост у кошек обычно означает дружелюбие, открытость к общению и желание контактировать с человеком.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред