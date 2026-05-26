Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Сигналы, которые замечают единицы: как на самом деле извиняются коты

Юрий Берендий
26 мая 2026, 21:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Кошки могут просить прощения с помощью особых жестов и поведения. Эксперты объяснили, какие сигналы свидетельствуют о желании примирения со стороны животного.
Сигналы, которые замечают единицы: как на самом деле извиняются коты
Как кошка извиняется — почему кошка избегает зрительного контакта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как кошки просят прощения
  • Почему кот мурлычет
  • Почему кот трется о человека

Кошки способны демонстрировать эмоции гораздо тоньше, чем кажется на первый взгляд. После конфликта или ситуации, когда животное напугало или обидело хозяина, питомцы часто пытаются восстановить контакт с помощью особых поведенческих сигналов. Именно эти жесты многие люди ошибочно не замечают или неправильно трактуют. Зооэксперты проекта Animal Wised в видео на YouTube объяснили, что у кошек есть свой собственный способ просить прощения и мириться с людьми.

Главред выяснил, как кот извиняется.

видео дня

Как кошки просят прощения после конфликта

Одним из главных сигналов примирения является осторожное поведение животного. Кошка может медленно приближаться к человеку, демонстрируя спокойствие и отсутствие агрессии.

"Они осторожно подходят к вам. Делают это медленно и тихо, опустив голову, откинув уши назад и засунув хвост между лап", — объясняют эксперты.

Таким поведением животное показывает уязвимость и пытается избежать нового конфликта. Особенно важно обращать внимание на положение хвоста и ушей, ведь именно язык тела является главным инструментом общения кошек.

Смотрите видео о том, как кот извиняется:

Почему кот ищет физического контакта

После ссоры или стрессовой ситуации многие кошки стремятся восстановить доверие через близость с хозяином.

"(Кошки, — ред.) ищут физического контакта. Они ложатся или садятся рядом с вами, давая вам разрешение погладить их", — отмечают специалисты.

Почему кот избегает зрительного контакта

Многие владельцы ошибочно думают, что кот игнорирует их или ведет себя равнодушно. На самом деле избегание прямого взгляда может быть знаком примирения.

"(Кошки, — ред.) избегают зрительного контакта с вами. Их взгляд будет уклончивым, но движения — близкими", — объясняют специалисты.

В кошачьем поведении прямой взгляд часто воспринимается как вызов или угроза. Именно поэтому животное может смотреть в сторону, одновременно стараясь быть рядом с человеком.

Зачем кот приносит подарки

Еще одним способом примирения могут быть так называемые "подарки", которые кошки оставляют хозяевам.

"(Кошки, — ред.) приносят вам подарки. Это их способ помириться с вами", — отмечают эксперты.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Что означает, когда кот трется о человека

Кошки активно используют запахи для общения. Именно поэтому после конфликта животное может начать тереться о ноги или руки хозяина.

"Они трутся о вас, насыщая вас своими феромонами. Так они еще раз закрепляют вашу связь групповым запахом", — объясняют специалисты.

Таким образом кот фактически подтверждает, что человек остается частью его "семьи" и безопасной среды.

Почему кот мурлычет и прищуривается

Мурлыканье и медленное прищуривание глаз также могут быть знаком примирения и доверия.

"(Кошки, — ред.) прищуриваются и мурлыкают. Это форма покорности и одновременно поиск вашей любви", — отмечают эксперты.

Такие сигналы часто свидетельствуют о том, что животное чувствует себя спокойно и стремится восстановить эмоциональный контакт с хозяином.

Что означает тихое мяуканье с поднятым хвостом

Иногда кот может тихо мяукать и держать хвост вертикально поднятым. Это тоже важный признак поведения. Поднятый хвост у кошек обычно означает дружелюбие, открытость к общению и желание контактировать с человеком.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

22:26Мир
500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

19:57Война
Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

19:45Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

Последние новости

23:43

"На последнем издыхании": ослабленный Сильвестр Сталлоне появился с тростью

22:51

Черешня больше никогда не будет червивой: как спасти урожай от вишневой мухи

22:41

Денежный успех уже на пороге: четырем знакам зодиака повезет больше всех

22:26

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

22:13

Эффект за 2 минуты: как избавиться от мух в доме с помощью простого метода

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
21:47

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

21:42

Известный украинский актер поразил похудением на 40 кг: фото до и после

21:41

Сигналы, которые замечают единицы: как на самом деле извиняются котыВидео

21:34

Допьете или выльете — сколько дней хранится открытое вино разных сортов

Реклама
21:25

Кондиционер не нужен: немецкий способ охладить воздух без электричества

21:22

Чтобы оборачивались мужчины: дизайнер назвал стильные акценты

21:11

Усиление мобилизации в Украине: увеличилось ли количество групп ТЦК в Черкасской области

21:03

Избранники судьбы: рожденные в какие три месяца обладают сильной защитой

20:46

Вирусный лайфхак с фольгой возле Wi-Fi-роутера: действительно ли он работает

20:41

"Половина умерла уже": Киркоров пожаловался на завистливых одноклассников

20:15

Не камыш и не тростник: как на самом деле называют растение с коричневой "сосиской"

20:12

Без всякой химии: муравьи навсегда забудут дорогу к растениям

19:57

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

19:45

Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

19:19

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

Реклама
19:12

Гендиректор назвал привычки, которые незаметно опустошают кошелек

19:10

Очередные обстрелы Киева: Денисенко предупредил, к чему готовится Кремльмнение

19:08

Две ложки под куст: простая подкормка, которая увеличит урожай голубики

19:01

Забытое украинское слово "стрих": что оно на самом деле означает

18:44

Кому 27 мая молиться об исцелении от тяжелых болезней: какой церковный праздник

18:34

"Туман в голове": где в Украине находится самое опасное подземелье на планетеВидео

18:25

Соседка "из ада" 15 лет заставляла пару бояться выходить из дома

18:16

"Вас не вылечит": Бадоев вышел с заявлением по поводу "романа" с Барских

18:06

Почему калина под окном может вызвать слезы: старинные украинские поверья

17:44

Взрывы в Житомирской области: в ОВА раскрыли последствия ночной атаки врага

17:39

Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть: ответ точно удивит

17:31

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

17:27

Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы: мама-стоматолог поделилась советами

17:23

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

17:12

Мужчина нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции

17:03

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:01

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

16:47

НДС на посылки из-за границы до 150 евро пока не будет: депутаты проголосовали

16:39

РФ ударила по Запорожью: количество жертв резко возросло, в городе пожары

16:29

Как самостоятельно накраситься на выпускной: результат как у визажистаВидео

Реклама
16:27

Украинцы стремительно беднеют: от каких продуктов вынуждены отказываться граждане

16:21

Зачем на самом деле в лифте нужно зеркало: настоящая причина удивит многих

16:15

Отвалился: у Волочковой случился конфуз прямо на сценеВидео

15:57

Будет ли Россия бить по правительственному кварталу в Киеве – в Госдуме ответили

15:38

Найдена скрытая настройка iPhone, которая может снижать скорость интернета

15:23

Одинокий пельмень в кастрюле: сына фигуриста РФ жестко высмеяли за "талант"Видео

15:11

Ночью может быть новая ракетная атака на Украину: мониторы назвали возможные цели

15:00

Новый рецепт горячих бутербродов за 17 минут - проще не бывает

14:56

Врежет сильное похолодание: синоптик назвала точную дату

14:56

Как отпугнуть ос от дома раз и навсегда: дешевый метод, который работает лучше химии

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять