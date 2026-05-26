Вирусный лайфхак с фольгой возле Wi-Fi-роутера: действительно ли он работает

Идея заключается в том, что металлический лист действует как отражатель радиоволн, изменяя направление распространения сигнала Wi-Fi.

Как работает лайфхак с фольгой возле Wi-Fi-роутера

Как работает лайфхак с фольгой возле Wi-Fi-роутера

Насколько он эффективен

В сети снова вспыхнула волна советов о том, как "усилить" домашний интернет с помощью обычной алюминиевой фольги. Авторы вирусных роликов уверяют, что стоит лишь поставить изогнутый лист возле роутера — и сигнал станет заметно сильнее.

Однако специалисты напоминают, что реальный эффект гораздо скромнее, пишет TechCrunch.

Как работает этот трюк

Металлическая поверхность действует не как усилитель, а как отражатель радиоволн. Она изменяет направление распространения сигнала, который обычно расходится вокруг антенны в форме "пончика". В результате интернет может стать стабильнее в конкретной комнате, но при этом ослабевает покрытие в других частях жилья.

Еще в 2017 году команда из Дартмутского колледжа проверила, как специально сформированные отражатели влияют на Wi-Fi. В контролируемых тестах они фиксировали рост сигнала до 50% в нужном направлении и падение примерно на 75% в противоположном.

Исследователи использовали не бытовую фольгу, а 3D-напечатанные конструкции, покрытые металлом и рассчитанные алгоритмом WiPrint. По их мнению, такие отражатели могут быть даже эффективнее дорогих коммерческих антенн.

Почему вирусный лайфхак работает не всегда

Эксперты отмечают, что домашние условия не повторяют лабораторных. Изогнутый кусок фольги дает лишь приблизительный эффект, поэтому улучшение обычно ограничивается 10–20%. К тому же полное обертывание роутера металлом может вызвать перегрев и ухудшить работу устройства.

Специалисты по сетевым технологиям подтверждают физическую основу явления, но не советуют воспринимать его как универсальное решение. Метод может помочь лишь точечно — когда нужно "подсветить" слабую зону в отдельной комнате.

Об источнике: TechCrunch TechCrunch — интернет-издание о стартапах, интернет-бизнесе, инновациях и веб-сайтах. TechCrunch основал Майкл Аррингтон в 2005 году. Первый пост в блоге появился 11 июня 2005 года, пишет Википедия.

