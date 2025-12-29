Wi-Fi начнёт летать: один простой приём мгновенно разгонит Интернет до максимума

Неправильное расположение устройства рядом с определёнными предметами может существенно ослаблять сигнал.

https://glavred.info/lifehack/wi-fi-nachnet-letat-odin-prostoy-priem-mgnovenno-razgonit-internet-do-maksimuma-10728074.html Ссылка скопирована

Названо место, где размещать роутер / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Одним из главных источников помех могут быть современные телевизоры

Любые внешние помехи напрямую влияют на качество сигнала

Качество и скорость Wi-Fi во многом зависят не от тарифа, а от того, где именно установлен роутер.

Неправильное расположение устройства рядом с определёнными предметами может существенно ослаблять сигнал и вызывать перебои в работе интернета, пишет Express.

видео дня

Специалисты в области технологий предупреждают, что одним из главных источников помех могут быть современные телевизоры. Большинство из них подключаются к интернету напрямую, но размещать их вплотную к маршрутизатору не рекомендуется. Несмотря на то что такие устройства принимают Wi-Fi, они способны создавать электромагнитные помехи, особенно из-за блоков питания и подключённых кабелей.

Роутер выполняет функцию распределительного центра сети, поэтому любые внешние помехи вблизи него напрямую влияют на качество сигнала. Если устройство находится за телевизором или рядом с HDMI-кабелями, высокочастотные помехи могут нарушать стабильность соединения. Дополнительную проблему создают тумбы и подставки, которые частично экранируют сигнал.

Кроме электроники, мешать распространению Wi-Fi могут и физические преграды. Умные гаджеты, колонки и другие устройства не только поглощают сигнал, но и препятствуют его свободному распространению по помещению.

Эксперты советуют не прятать роутер в шкафы или за мебелью. Лучшее место для него — открытая зона на возвышении, где сигнал сможет равномерно распространяться по всему дому.

Смотрите видео - как ускорить работу Wi-Fi

Если интернет начал работать медленнее без видимых причин, в этом видео предлагается простой и быстрый способ улучшить работу Wi-Fi.

Автор наглядно показывает, какие параметры сети влияют на скорость соединения, и шаг за шагом объясняет, как с помощью нескольких настроек существенно повысить производительность. В результате зрители узнают, как сделать беспроводное подключение более стабильным и быстрым.

Ранее Главред писал о том, что делать, если Wi-Fi не достает до комнаты: эксперты назвали малозаметных "вредителей."

Напомним, ранее сообщалось о том, что один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома. Эксперты рекомендуют переместить роутер подальше от одного неожиданного предмета.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред