Как вывести пятна от арбуза: копеечное средство, которое спасет любимую одежду

Вы узнаете:
- Из каких ингредиентов можно сделать средство против пятен
- Как правильно вывести пятна от арбуза
Сезон арбузов в самом разгаре и вместе с угощением любимой ягодой у многих возникает проблема с пятнами на одежде, которые вывести привычными средствами почти невозможно.
Однако Главред узнал, что можно сделать эффективное домашнее средство для борьбы с пятнами от арбуза на одежде. Его рецептом поделилась украинский блогер Мария Дувалка в TikTok.
По ее словам, нужно смешать одну столовую ложку соды и средство для мытья посуды до консистенции пасты. Далее пятна на одежде надо смочить холодной водой.
После этого пасту следует нанести на пятна, добавить сверху перекись водорода и оставить на несколько минут. Когда средство подействует, его можно смыть проточной водой.
Смотрите видео, как избавиться от пятен от арбуза:
@mariell.mari_ Пятно от арбуза не отмывалось ничем??? #лайфхак#лайфхаки #лайфхакидлядома#советы#идея#полезно#полезныесоветы#одежда♬ оригинальный звук - mariell.m
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О персоне: Мария Дувалка
Мария Дувалка - украинский блогер, которая делится в своих соцсетях лайфхаками и советами по уходу за домом и приготовлению пищи. В Instagram на нее подписаны более 34 тысяч пользователей.
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