Как вывести пятна от арбуза: копеечное средство, которое спасет любимую одежду

Следы от арбуза на одежде вывести не так просто, если не знать об одной хитрости.

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Чем отмыть пятна от арбуза / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Из каких ингредиентов можно сделать средство против пятен

Как правильно вывести пятна от арбуза

Сезон арбузов в самом разгаре и вместе с угощением любимой ягодой у многих возникает проблема с пятнами на одежде, которые вывести привычными средствами почти невозможно.

Однако Главред узнал, что можно сделать эффективное домашнее средство для борьбы с пятнами от арбуза на одежде. Его рецептом поделилась украинский блогер Мария Дувалка в TikTok.

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По ее словам, нужно смешать одну столовую ложку соды и средство для мытья посуды до консистенции пасты. Далее пятна на одежде надо смочить холодной водой.

После этого пасту следует нанести на пятна, добавить сверху перекись водорода и оставить на несколько минут. Когда средство подействует, его можно смыть проточной водой.

Смотрите видео, как избавиться от пятен от арбуза:

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О персоне: Мария Дувалка Мария Дувалка - украинский блогер, которая делится в своих соцсетях лайфхаками и советами по уходу за домом и приготовлению пищи. В Instagram на нее подписаны более 34 тысяч пользователей.

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