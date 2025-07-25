Можно будет есть всю зиму: как правильно заморозить арбуз, чтобы сохранить вкус

Наслаждаться идеально спелым арбузом можно круглый год.

https://glavred.info/lifehack/mozhno-budet-est-vsyu-zimu-kak-pravilno-zamorozit-arbuz-chtoby-sohranit-vkus-10684499.html Ссылка скопирована

Как заморозить арбуз / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как можно долго хранить арбуз

Можно ли его хранить в морозилке

В Украине уже начинается сезон арбузов. Это вкусный, сочный летний фрукт, который многим нравится. Однако, хранится он очень мало, если не знать одной хитрости.

Главред решил разобраться, как можно сохранить арбуз до зимы.

видео дня

Можно ли заморозить арбуз

Как пишет Real Simple, сезон арбузов длится недолго, поэтому заморозить арбуз, пока он сочный и спелый, чтобы наслаждаться им как можно дольше - это отличная идея.

Как заморозить арбуз

Замораживание арбуза - это простой процесс. Застелите противень пергаментной бумагой. Нарежьте арбуз кубиками, удалив кожуру и семена. Выложите кусочки на противень, оставляя пространство между ними. Поставьте противень в морозилку на несколько часов или пока арбуз полностью не замерзнет. Выньте замороженный арбуз из морозильной камеры и переложите его в пакет для хранения.

Как разморозить замороженный арбуз

В то же время, для того, чтобы правильно разморозить арбуз, выньте его из морозилки и поместите в холодильник. Этот процесс может занять 24 часа.

Как использовать замороженный арбуз

Такой арбуз можно использовать для смузи, коктейлей или салатов.

Однако, стоит заметить, что замороженный арбуз может не иметь такой же хрустящей текстуры после размораживания.

Как долго хранится арбуз

Большинство свежих арбузов хранятся около 4-5 дней после разрезания. Если вы его заморозили, то срок хранения увеличивается до года.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред