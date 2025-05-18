Супертест на IQ: найдите 5 долек арбуза без косточек за 5 секунд

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

Видите аппетитные дольки арбуза? На этой картинке есть еще кое-что. Среди этих долек с косточками есть пять долек арбуза без косточек. И ваша задача: найти их всего за 5 секунд.

Посмотрите на эти восхитительные дольки арбуза! Пять долек арбуза без семян прячутся на виду. Ваша задача: найти их за пять секунд.

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Вам понадобятся сильные навыки наблюдения и способность отфильтровывать визуальный шум, чтобы справиться с этой головоломкой.

Люди с высоким IQ лучше решают такие головоломки, поскольку они не отвлекаются, как среднестатистический человек.

Главное - сосредоточиться. Внимательно просмотрите на изображение, чтобы найти дольки арбуза без семян.

Поздравляем тех читателей, которые смогли найти 5 арбузов без косточек за отведенное время.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти 5 арбузов без косточек, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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