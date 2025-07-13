Не прогадает даже ребенок: 3 признака, указывающие на сладкий и вкусный арбуз

Выбирая арбуз, его нужно хорошо осмотреть.

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Как выбрать арбуз / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как выбрать вкусный арбуз

Как выглядит спелый арбуз

Выбор вкусного и сладкого арбуза - это всегда лотерея. Но чтобы распознавать лучший фрукт стоит воспользоваться несколькими простыми, но действенными приемами.

Главред решил разобраться, как нужно выбирать арбуз.

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На что смотреть при выборе арбуза

Эксперт по здоровому питанию в Instagram, известный как @holistichealths, раскрыл три признака, на которые следует обратить внимание, выбирая арбуз, пишет express.co.uk.

Вот краткая инструкция, как выбрать спелый и сочный арбуз:

Цвет

Это ключевой признак, на который следует обратить внимание.

"Ищите насыщенно-желтое или кремовое пятно. Это означает, что арбуз созрел", - говорится в сообщении.

Также не стоит забывать о наличии паутины.

"Коричневые, похожие на паутину шрамы = больше опыления = более сладкий плод", - говорит эксперт.

Стоит заметить, что спелый арбуз должен иметь темную и тусклую кожуру. Если кожура выглядит бледной или блестящей, он не спелый.

Форма

Форма арбуза также играет ключевую роль. Выбирайте симметричные арбузы без вмятин или бугорков. Удлиненные арбузы, как правило, более водянистые и не имеют сладости.

"Спелый арбуз насыщен соком - выбирайте самый тяжелый, учитывая его размер. Однако не обманывайте себя большими арбузами. Избегайте тех, которые слишком большие, но не такие тяжелые, как кажутся", - подчеркивают эксперты.

Звук

Постучите по арбузу. Если вы услышите глубокий звук - это означает, что он полон воды и спелый.

"Возьмите арбуз, поднесите его к уху и постучите по нему в нескольких местах. Спелый и сочный арбуз должен издавать более глубокий звук, резонирующий как тенор. В то время как глухой звук указывает на сухой, менее спелый арбуз", - говорится в сообщении.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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