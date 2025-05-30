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Можно ли при жизни выбрать место на кладбище: священник разъяснил, грех ли это

Руслана Заклинская
30 мая 2025, 18:10
270
Священник Алексей Филюк разъяснил популярный вопрос о том, является ли грехом выбирать место на кладбище при жизни.
Можно ли при жизни выбрать место на кладбище: священник разъяснил, грех ли это
Является ли грехом выбирать место для захоронения заранее / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Является ли грехом при жизни выбирать себе место для захоронения
  • Можно ли ставить памятник на кладбище при жизни
  • Что думает священник Филюк по этому вопросу

Вопрос о том, является ли грехом выбирать место для захоронения при жизни, часто вызывает дискуссии среди верующих. Чтобы разъяснить эту тему, священник Алексей Филюк поделился своим взглядом на традиции и христианские нормы, связанные с "резервированием" мест на кладбище.

Он подчеркнул, что выбор места для захоронения - это сугубо индивидуальное решение каждого человека и не нарушает ни одной христианской заповеди. По словам отца Алексея, иногда случается так, что люди заранее занимают место для себя или своих близких, например, бабушка хочет быть похороненной рядом с дедом, поэтому она приходит и ставит колышки.

видео дня

"Ну какое там нарушение заповеди? Никакого нет. Это сугубо индивидуальный вопрос каждого. Бабушка хочет быть похоронена рядом с дедушкой. Пришла, забила колышек, дедушка умер - это ее право. Разве мы будем запрещать бабушке поставить колышек и огородить свое место?" - отметил священник.

Он также привел пример, когда на одном месте стоит памятник на двоих: "Иногда памятник делают для двух человек, и мы стоим и молимся: "Помяни, Господи, Анну и Ивана", а бабка рядом говорит: "Да я еще жива".Такие случаи отец Алексей называет личным правом каждого, которое не имеет никакого отношения к греху или нарушению заповедей.

"Это индивидуально для каждого. Греха и нарушения какой-то заповеди здесь нет", - подытожил он.

Смотрите видео о том, можно ли при жизни выбирать себе место на кладбище:

@o.filiuk1

Не является ли грехом выбирать себе место на кладбище????

♬ оригинальный звук - Алексей Филюк

Религиозные вопросы - ответы священника

Напомним, у верующих часто возникает вопрос, что можно делать в воскресенье - день, посвященный Богу и отдыху. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в TikTok объяснил, что гигиена, как мытье или умывание, в воскресенье не является грехом.

Также существует поверье, что бузину нельзя скашивать, потому что это "чертово дерево". Однако священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в TikTok опроверг это.

Как сообщал Главред, нередко считают, что мальчика не стоит называть именем отца, а девочку - именем матери, чтобы у них не было "одного ангела на двоих". Также по приметам имя ребенка не должно повторять имена родителей, дедушки или бабушки. Священник дал ответ, действительно ли так лучше не делать.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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