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Почему на поминках едят ложками: священник сказал, можно ли использовать вилки

Руслана Заклинская
24 мая 2025, 20:31
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Считается, что острые предметы могут навредить душе усопшего или отпугнуть ее, но священник Алексей Филюк считает иначе.
Почему на поминках едят ложками: священник сказал, можно ли использовать вилки
Священник рассказал, можно ли есть вилкой на поминках / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, УНИАН

Вы узнаете:

  • Можно ли использовать вилки и ножи на поминках
  • Какие блюда традиционно подают на поминальном обеде
  • Как правильно поступать с остатками пищи после поминок

Поминальный обед - важная часть украинской традиции почтения памяти умершего. Его цель - не только вспомнить близкого человека, но и поддержать семью в скорби.

Из поколения в поколение передаются обычаи, связанные с этим ритуалом. Главред узнал, что одним из них является убеждение, что на поминальном столе нельзя использовать вилки или ножи — только ложки.

видео дня

Почему на поминках нельзя есть вилками

Во многих регионах Украины существует традиция во время поминального обеда использовать только ложки, избегая ножей и вилок. Это связано с народными верованиями: считается, что острые предметы могут отпугнуть душу умершего или даже нанести ей вред. В частности, вилка ассоциируется с "чертовым хвостом", а нож - с риском "поскользнуться" души на лезвии и попасть в ад. Хотя церковь не запрещает использование вилок и ножей, многие люди придерживаются этих традиций из уважения к усопшему и обычаям предков.

Однако священник ПЦУ Алексей Филюк называет это выдумкой. По его словам, нет никаких церковных запретов относительно использования вилок или ножей во время поминок.

"Это выдумки. Есть можно и вилками, и ложками, и ножами пользоваться. Мы же живем в 21 веке, а не в средневековье", - рассказал он.

Священник также опровергает народное поверье, будто вилкой можно "проткнуть душу умершего". Он утверждает, что это миф без всякого основания.

Смотрите видео с объяснением священника, можно ли есть вилками на поминках:

Что едят на похоронах

Поминальная трапеза имеет не только кулинарное, но и ритуальное значение. Блюда на похоронах - это часть прощания с усопшим, форма молитвы, проявление уважения и памяти. Основным блюдом является коливо (кутья) - вареная пшеница или рис с медом, изюмом и орехами, что символизирует вечную жизнь, пишет Википедия. Также традиционно на поминках подают узвар, борщ, кашу, вареники, блины, рыбные или овощные блюда. В некоторых регионах готовят драгли, блинчики с творогом, пшенную кашу и черный кисель.

Мясо - иногда запрещено, особенно в пост, но часто разрешается, в зависимости от местной традиции. Основная идея - накормить людей простой, но щедрой пищей, чтобы они вспомнили умершего добрым словом и помолились за него.

Что делать с едой после поминок

Еда, оставшаяся после поминального обеда, имеет сакральный статус. Во многих регионах Украины ее нельзя выбрасывать. Это считается грехом и неуважением к душе усопшего. Остатки поминальной еды либо раздают родственникам, соседям, людям, которые не смогли присутствовать, либо раздают нуждающимся или домашним животным. Существует также обычай оставлять немного блюда "для души усопшего" на ночь - считается, что она может "вернуться" попрощаться. Все это - проявление глубокой веры в то, что память о человеке не исчезает с его телесным присутствием.

Что говорят на поминальном обеде

Поминальный обед сопровождается не только едой, но и словами. В этот момент важно вспоминать усопшего с добром. Участники поминального обеда обычно делятся воспоминаниями, рассказывают теплые истории, благодарят за жизнь и добрые поступки усопшего. Часто говорят фразы: "Светлая ему память", "Пусть покоится с миром", "Царство Небесное". Это не только знак уважения, но и форма общения с душой человека, которого больше нет среди живых. Поминальные слова объединяют присутствующих, создают ощущение единства в скорби и памяти. Они помогают семье пережить потерю и почувствовать поддержку общества.

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Кто такой Алексей Филюк?

Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

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