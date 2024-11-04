Еще и снимки в альбоме хранили: зачем в СССР фотографировали похороны

Странная и немного жуткая традиция была популярной в то время.

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Зачем в СССР фотографировали похороны / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Откуда появилась такая традиция

Как проходила "фотосессия"

Фотографирование похорон – странная традиция, которая получила широкое распространение в СССР. Казалось бы, это не слишком радостный момент для съемки, но исторические и культурные причины этой практики достаточно глубоки и объясняют, почему такие кадры считались важными для семейных архивов, пишет Главред.

Как появилась традиция фотографировать похороны?

Считается, что она берет начало с 18 века, когда после смерти Петра Великого был написан его посмертный портрет. Этот подход продолжился в случае Александра II, чьи изображения в гробу стали частью домашнего убранства многих русских семей.

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Распад СССР Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, приведшие к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств. Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в XIX и в начале XX в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть всего лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.

В начале 20 века процессия знаменитых людей, таких как художник Архип Куинджи или государственный деятель Петр Столыпин, также фиксировалась на камеру, а эти кадры часто демонстрировались перед кинопоказами в советских кинотеатрах.

Похороны на фотографиях: массовая традиция советских времен

С приходом мировых войн в журналистике стали появляться снимки погибших солдат и жертв. В некрологах нередко публиковали фотографии умерших, показывая общественности жертв войны и трагедии.

Однако в СССР пик популярности похоронных фотографий пришелся на 1970-е и 1980-е годы, когда фотоаппараты стали доступными. Тогда практически в каждом фотоальбоме появились фотографии умерших родственников, пишет Обозреватель.

Почему фотографировали умерших и похоронные процессии?

Этнографы объясняют, что фотографирование на похоронах служило напоминанием для семьи и потомков. Снимки становились своего рода документом, подтверждающим, кто присутствовал на церемонии прощания.

Съемка начиналась дома, когда покойного укладывали в гроб, продолжалась в процессе транспортировки и завершалась уже на кладбище. Часто в кадре фиксировали умершего крупным планом, а также делались снимки, где родственники прощались с ним.

Особенности похоронной фотографии в СССР

В СССР, в отличие от европейских стран, умерших не "наряжали" и не открывали им глаза для съемок. Такой подход считался глумлением над смертью, поэтому фотографии делались естественными, без особой подготовки.

По мнению ученых, в конце XX века общество стало менять отношение к смерти и похоронам. Люди начали предпочитать сохранять в памяти образы родных живыми и счастливыми, избегая траурных воспоминаний. Постепенно эта традиция стала уходить в прошлое.

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