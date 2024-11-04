Еще и снимки в альбоме хранили: зачем в СССР фотографировали похороны

Вы узнаете:
- Откуда появилась такая традиция
- Как проходила "фотосессия"
Фотографирование похорон – странная традиция, которая получила широкое распространение в СССР. Казалось бы, это не слишком радостный момент для съемки, но исторические и культурные причины этой практики достаточно глубоки и объясняют, почему такие кадры считались важными для семейных архивов, пишет Главред.
Как появилась традиция фотографировать похороны?
Считается, что она берет начало с 18 века, когда после смерти Петра Великого был написан его посмертный портрет. Этот подход продолжился в случае Александра II, чьи изображения в гробу стали частью домашнего убранства многих русских семей.
Распад СССР
Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, приведшие к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.
Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в XIX и в начале XX в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть всего лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.
В начале 20 века процессия знаменитых людей, таких как художник Архип Куинджи или государственный деятель Петр Столыпин, также фиксировалась на камеру, а эти кадры часто демонстрировались перед кинопоказами в советских кинотеатрах.
Похороны на фотографиях: массовая традиция советских времен
С приходом мировых войн в журналистике стали появляться снимки погибших солдат и жертв. В некрологах нередко публиковали фотографии умерших, показывая общественности жертв войны и трагедии.
Однако в СССР пик популярности похоронных фотографий пришелся на 1970-е и 1980-е годы, когда фотоаппараты стали доступными. Тогда практически в каждом фотоальбоме появились фотографии умерших родственников, пишет Обозреватель.
Почему фотографировали умерших и похоронные процессии?
Этнографы объясняют, что фотографирование на похоронах служило напоминанием для семьи и потомков. Снимки становились своего рода документом, подтверждающим, кто присутствовал на церемонии прощания.
Съемка начиналась дома, когда покойного укладывали в гроб, продолжалась в процессе транспортировки и завершалась уже на кладбище. Часто в кадре фиксировали умершего крупным планом, а также делались снимки, где родственники прощались с ним.
Особенности похоронной фотографии в СССР
В СССР, в отличие от европейских стран, умерших не "наряжали" и не открывали им глаза для съемок. Такой подход считался глумлением над смертью, поэтому фотографии делались естественными, без особой подготовки.
По мнению ученых, в конце XX века общество стало менять отношение к смерти и похоронам. Люди начали предпочитать сохранять в памяти образы родных живыми и счастливыми, избегая траурных воспоминаний. Постепенно эта традиция стала уходить в прошлое.
Вам может быть интересно:
- Находка для коллекционеров: какие игрушки из СССР стоят десятки и сотни тысяч гривен
- И в театр, и за стол в шапке: почему в СССР женщины не снимали головной убор
- Почему тройной одеколон называется тройным и зачем его пили в СССР
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред