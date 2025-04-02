Удары по Украине и падение Ту-22М3 в РФ: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 2 апреля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 2 апреля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Днепропетровщины, скриншот из видео, Минобороны РФ

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

РФ массированно ударила по Харькову дронами: среди раненых дети, есть "прилеты"

В Харькове восемь человек пострадали в результате массированного удара российских дронов-камикадзе.

Пожары и разрушения зафиксированы в городе во время массированной ночной атаки вражеских дронов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

видео дня

"Больше, чем надежда": Зеленский не исключил вероятность поставок Taurus Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит поставки крылатых ракет Taurus.

Об этом он заявил во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Германии Аннеленой Бербок, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он от будущего канцлера Мерца быстрого решения по ракетам после того, как тот вступит в должность, сообщает агентство DPA.

Мощный удар по Кремлю: США готовят жесткие санкции против РФ

В Сенате Соединенных Штатов представили законопроект, касающийся санкций против России, в котором предлагается введение 500% пошлины на товары из стран, покупающих российскую нефть и газ. Об этом информирует The Washington Times.

Соответствующий законопроект о мощном санкционном ударе по Кремлю в случае отказа РФ от долговременного мира с Украиной, представили сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь. Инициативу поддержали как республиканцы, так и демократы.

РФ выбрала цель для большого наступления, два города под угрозой - ISW

Армия страны-агрессора РФ расширяет плацдарм к северо-востоку от Лимана в Донецкой области, однако отсутствие механизированных атак свидетельствует о проблемах оккупантов с техникой.

Враг стремится создать условия для захвата Боровой и Лимана, пытаясь вытеснить украинские силы с левых берегов реки Жеребец, говорится в отчете американского Института изучения войны(ISW).

РФ готовит масштабное наступление: в ВСУ назвали месяц, когда ждать удара на фронте

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению, предварительно, захватнические действия врага запланированы на апрель. Об этом сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин в эфире Новости.Live.

По его словам, сейчас резервы армии РФ проходят подготовку на полигонах.

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

В конце марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает повышение акцизных ставок на табачную продукцию. Согласно этому решению, с 1 апреля минимальное акцизное налоговое обязательство будет исчисляться с коэффициентом 1,1. Это изменение подтвердила Государственная налоговая служба.

РФ возобновила атаки: Зеленский резко отреагировал на вражеские удары по Украине

Страна-агрессор Россия после однодневной паузы атаковала Украину десятками дронов, под прицелом был Харьков. В течение минувшей ночи оккупанты выпустили 74 беспилотника, из них 54 - "Шахеды". На массированную атаку дронов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине увеличили бронь от мобилизации для работников одной сферы

Кабинет Министров принял постановление, которое позволяет предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников.

"Процент бронирования повышается с 50% до 75%, что поможет уменьшить кадровый дефицит в сфере коммунальных услуг. Эти критически важные изменения инициированы министерством для обеспечения бесперебойной работы таких предприятий в условиях военного положения", - сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Штраф от 17000 до 85000 грн: в налоговой объяснили, за что будут наказывать сильнее

С 1 марта 2025 года Государственная налоговая служба Украины на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, осуществляющих продажу товаров через Интернет и получающих денежные переводы за него, объясняется в публикации ГНСУ.

В четверг, 3 апреля, на территории Украины ожидается прояснение и потепление. Прогнозируется, что в течение завтрашнего дня температура воздуха прогреется до +14...+18 °С. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки возможны в южных и восточных областях Украины. Также ожидаются дожди в Карпатах.

РФ пытается прорваться на важном направлении: в ВСУ предупредили об опасности

Российские оккупанты пытаются проводить наступательные действия на севере Харьковской области. Противник хочет создать так называемую буферную зону, поэтому не оставляет попыток вытеснить ВСУ за пределы Волчанска. Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телеканала КИЕВ 24.

Украинцы могут получить обратно до 1 млн грн: кому вернут деньги за коммуналку

С начала 2025 года Госпродпотребслужба осуществила 36 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. В 32 случаях (88,9%) были зафиксированы нарушения, сообщает Госпродпотребслужба.

Россия отказалась от мирных инициатив США: как реагирует Трамп и чего ждать Украине

Дипломатические усилия по прекращению войны в Украине столкнулись с новыми препятствиями. Россия отклонила предложенные Соединенными Штатами условия прекращения огня, заявив, что они не учитывают "коренные причины" конфликта. В ответ президент США Дональд Трамп выразил недовольство позицией Москвы и пригрозил введением дополнительных санкций, в том числе вторичных тарифов на российскую нефть, если Россия не будет способствовать мирному урегулированию.

Главред собрал главное, что стоит знать об отказе РФ и что теперь ждет Россию.

Россия ударила по многоэтажке в Харькове, среди раненых - ребенок

Российские оккупационные войска нанесли дроновой удар по Харькову. Известно о попадании ударного БпЛА в Киевском районе города. Целью россиян стала многоэтажка, есть пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

На месте удара пожар, есть погибшие: Россия атаковала Кривой Рог баллистикой

Российские войска продолжают осуществлять атаки на украинские города, направляя удары на гражданские объекты и предприятия. Сегодня, 2 апреля россияне атаковали предприятие в Кривом Роге, известно о погибших. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Громко в Кривом Роге. Враг ударил по одному из предприятий. Информацию уточняем", - написал он.

"Среди погибших все гражданские": Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, вызвав жертвы среди гражданских. Остановить такой террор можно только через усиленное международное давление и поддержку Украины. Об этом написал президента Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По его словам, Кривой Рог подвергся целенаправленному ракетному удару со стороны России.

Трамп не сможет: в Белом доме сделали заявление о прекращении огня до Пасхи

Представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и страной-агрессором Россией до Пасхи (20 апреля). Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что администрация Трампа "все больше разочаровывается" тактикой затягивания времени со стороны Кремля и готовится оказать давление на Москву и Киев, чтобы заставить их договориться об урегулировании.

В России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3, и сейчас продолжаются поиски экипажа, находившегося на борту. Об этом сообщает российский телеграм-канал Fighterbomber, который регулярно сообщает новости о российской авиации и который считается аффилированным с ВКС России.

У Зеленского рассказали об этапах подготовки к выборам президента

После завершения военного положения подготовка к выборам президента Украины продлится до 6 месяцев. В частности, власти будут работать над изменениями в избирательное законодательство. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

По его словам, после завершения военного положения должны быть проведены юридические процедуры, от которых никто не будет отказываться.

США ввели новые санкции против России - опубликован список

США ввели новые санкции против страны-агрессора России. В список попали четыре физических и три юридических лица, а также один российский сухогруз. Об этом сообщает Минфин США.

В частности, в США причиной введения этих санкций назвали противодействие терроризму. В санкционный список попали лица, связанные с кражей зерна с оккупированных территорий Украины и его поставкой в Йемен.

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