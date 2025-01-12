Россияне проникли в боевые порядки ВСУ: военные раскрыли угрозы под Лиманом

На Лиманском направлении штурмовые группы оккупантов атаковали позиции ВСУ.

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Что происходит на Лиманском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

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Россияне атаковали позиции ВСУ на нескольких направлениях

Какова ситуация на Лиманском направлении

В пресс-службе ОСУВ "Хортица" сообщили, что Силы обороны Украины обнаруживают и уничтожают российских штурмовиков, которые проникли в боевые порядки ВСУ на Лиманском направлении фронта.

В пресс-службе также отметили, что на Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу.

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"Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", - отчитывались в подразделении.

Что известно о Лимане / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Журналист Виталий Портников считает, что Путин нацелился на новые области Украины. По его словам, тактические задачи первого порядка для российских вооруженных сил - выйти на административные границы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В ГУР раскрыли, как командир РФ солгал генералам об "успехах" под Лиманом. Командир 67-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России наврал генералам об успехах оккупантов под Лиманом Донецкой области.

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