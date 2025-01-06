Россияне объявили о захвате Курахово: в ВСУ сделали резкое заявление

Минобороны РФ поторопилось с заявлением о полной оккупации Курахово в Донецкой области, продолжаются тяжелые городские бои, отметили в ОСУВ "Хортица".

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В ВСУ сделали резкое заявление о "захвате Курахово" / Коллаж Главред, фото: deepstatemap, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Кратко:

В Курахово продолжаются уличные бои

Информация Минобороны РФ о полной оккупации города пока не соответствует действительности

В Курахово уже несколько недель продолжаются ожесточенные городские бои, и значительная часть города остается разрушенной. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов для "Суспільне Донбас", комментируя заявление российского Министерства обороны о якобы полной оккупации населенного пункта.

"Анализировать площадь города по процентам во время боев невозможно. Могу, впрочем, отметить, что по состоянию на это утро, в его пределах шли бои, так что с заявлениями о захвате города противник явно поторопился", - отметил он. видео дня

Утром 6 января Минобороны РФ сообщило в Telegram, что их войска якобы полностью взяли под контроль Курахово. В то же время соучредитель аналитического проекта "Deep State" Руслан Микула отметил, что по состоянию на утро такой информации не было.

По его словам, по состоянию на вечер предыдущего дня позиции Сил обороны все еще оставались как минимум в западной и северной части ТЭС, и пока нет подтверждений об их потере.

"Поэтому эту информацию не можем подтвердить", - сказал Микула.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Бои за Курахово - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска вошли в городскую застройку Курахово, но Силы обороны Украины продолжают уничтожать штурмовые группы противника. Об этом сообщает официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, что в Курахово Донецкой области продолжаются бои за остатки частного сектора вблизи Кураховской ТЭС.

Аналитики DeepState сообщили, что 28 декабря российские войска продвинулись на нескольких направлениях. В частности, на Кураховском направлении противник достиг успехов возле населенных пунктов Шевченко, Янтарного, Разлива и в самом Курахово. Кроме того, зафиксировано продвижение врага возле Ровнополя (Времовское направление) и в Торецке. При этом аналитики опровергают информацию о полном захвате Курахово российскими войсками.

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Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской громаде по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

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