Наказать немедленно: Алиев прошелся по РФ после авиакрушения - виноваты россияне

Азербайджан требует справедливости, наказания виновных, полной прозрачности и человеческого поведения.

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Алиев обвинил Россию в авиакатастрофе / Коллаж Главред, фото - сайт Кремля, скриншот

Что сказал Алиев:

Вина за авиакатастрофу лежит на представителях России

Азербайджан требует наказать виновных

Расследование трагедии продолжается - скоро вся картина будет известна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев убежден, что виновными в авиакатастрофе, случившейся 25 декабря, являются представители РФ. Более того, он потребовал, чтобы те, на чьих руках кровь, были срочно наказаны.

Свое острое заявление глава Азербайджана сделал на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками самолета "Азербайджанских авиалиний", передает азербайджанское государственное информагентство Azertag.

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"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе (авиакатастрофа в Актау - ред.), лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал Алиев.

Кроме этого, президент Азербайджана заявил, что сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все станет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - отметил Алиев.

Катастрофа самолета Embraer E190 под Актау - что об этом известно

Как информировал Главред, утром, 25 декабря в Казахстане произошлаавиакатастрофа. Стало известно, что самолет, который разбился, направлялся из Баку в российский Грозный.

Впоследствии Азербайджан подтвердил сбивание самолета Россией. Парламент требует компенсаций от РФ. Кроме этого, Москва должна попросить прощения за совершенную трагедию.

Через некоторое время Путин позвонил Алиеву, чтобы извиниться за "трагический инцидент". Однако во время разговора лидер РФ не признал ответственности за сбивание самолета .

В то же время президент Азербайджана Алиев тоже сделал заявление о катастрофе самолета под Актау. Он обвинил Россию в том, что они "хотят замять дело".

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Кто такой Ильхам Алиев? Ильхам Алиев - азербайджанский государственный деятель и политик. Президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Сын и преемник Гейдара Алиева - третьего президента Азербайджана, занимавшего свой пост с 1993 по 2003 год. Становился президентом Азербайджана по результатам выборов 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 годов, пишет Википедия.

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