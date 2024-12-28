Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин извинился, но не за сбитый самолет: Зеленский позвонил президенту Алиеву

Руслана Заклинская
28 декабря 2024, 16:43
287
Путин заявил, что самолет AZAL пытался приземлиться в Грозном, который якобы был под атакой дронов, поэтому работала ПВО.
Путин извинился, но не за сбитый самолет: Зеленский позвонил президенту Алиеву
Путин извинился перед Алиевым за "трагический инцидент" с самолетом, но не признал сбитие / Коллаж: Главред, фото: МЧС Казахстана, kremlin.ru, Офис президента Украины

Коротко:

  • Путин извинился за "трагический инцидент" перед Алиевым
  • Ильхам Алиев заявил о внешнем вмешательстве в работу самолета
  • Зеленский намекнул на удар по самолету ракетой системы ПВО

Российский президент Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы извиниться за "трагический инцидент" с пассажирским самолетом авиакомпании AZAL, который произошел на территории Казахстана. Однако официально диктатор не признал сбитие судна. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Лидеры обсудили катастрофу пассажирского самолета Embraer 190, который 25 декабря летел из Баку в Грозный.

видео дня

В Кремле заявили, что Путин извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". Однако во время разговора лидер РФ не признал ответственности за сбитие самолета.

В ходе разговора отмечалось, что самолет неоднократно пытался совершить посадку в аэропорту Грозного, который на тот момент якобы подвергался атаке украинских беспилотников. Также Путин утверждает, что системы ПВО в Грозном, Моздоке и Владикавказе отражали эту атаку.

Также лидер Кремля сообщил, что российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов. В рамках расследования допрашивают как гражданских, так и военных специалистов. Кроме того, по данным азербайджанской стороны, в Грозном уже работают представители Генеральной прокуратуры Азербайджана совместно с россиянами.

Заявление Азербайджана

Пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что во время разговора Ильхам Алиев заявил о наличии внешнего физического и технического вмешательства в работу самолета, что привело к полной потере контроля над ним в воздушном пространстве России. В результате самолет был вынужден совершить аварийную посадку в казахстанском городе Актау.

"Глава государства отметил наличие многочисленных пробоин в корпусе самолета, то, что пассажиры и члены экипажа получили ранения от посторонних частиц, которые проникли в салон самолета еще в воздухе, и в связи с этим заявления выживших бортпроводников и пассажиров подтвердили факт внешнего физико-технического вмешательства", - сообщили в пресс-службе.

Зеленский поговорил с президентом Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором выразил соболезнования азербайджанскому народу из-за трагедии с рейсом J2-8243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии". Зеленский отметил героизм экипажа самолета, которые до последнего пытались спасти пассажиров.

"Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию", - сказал он.

По словам Зеленского, имеющиеся фото- и видеоматериалы демонстрируют повреждения фюзеляжа самолета - пробоины и вмятины, которые указывают на возможный удар ракетой системы ПВО.

"Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь. Кроме того, мы договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время", - добавил президент Украины.

Авиакатастрофа азербайджанского самолета - главное

Напомним, 25 декабря самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190, который совершал рейс из Баку в Грозный, потерпел катастрофу на территории Казахстана. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек.

По данным главы ГУР Украины Кирилла Буданова, катастрофа стала следствием взрыва ракеты российской зенитно-ракетной системы "Панцирь-С1", которая была расположена на территории России. Ракета взорвалась рядом с самолетом, вызвав серьезные повреждения фюзеляжа.

Министр цифрового развития Азербайджана Рашад Набиев заявил, что повреждения самолета и показания очевидцев, которые слышали взрывы, свидетельствуют о внешнем вмешательстве. Азербайджанские эксперты отвергают версию казахстанских диспетчеров о взрыве кислородного баллона, настаивая на независимом расследовании трагедии.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к катастрофе самолета Embraer 190 причастна Россия. Он подчеркнул важность международного расследования для установления правды и привлечения виновных к ответственности.

Читайте также:

Кто такой Владимир Путин?

Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимности выборов 2024 года в РФ.
Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Азербайджан Владимир Зеленский Владимир Путин Ильхам Алиев катастрофа самолета самолет крушение
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

17:13Украина
Путин извинился, но не за сбитый самолет: Зеленский позвонил президенту Алиеву

Путин извинился, но не за сбитый самолет: Зеленский позвонил президенту Алиеву

16:43Мир
Двух глав одним махом: правительство поддержало увольнение руководителей ОВА - о ком речь

Двух глав одним махом: правительство поддержало увольнение руководителей ОВА - о ком речь

16:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

"Пришла к ним пообщаться": Клара Новикова впервые высказалась о войне в Украине

"Пришла к ним пообщаться": Клара Новикова впервые высказалась о войне в Украине

Гороскоп на завтра 29 декабря: Львам - вся удача мира, Овнам - незабываемый день

Гороскоп на завтра 29 декабря: Львам - вся удача мира, Овнам - незабываемый день

Гороскоп Таро на январь 2025: Овнам - триумф, Тельцам - возможность, Близнецам - комфорт

Гороскоп Таро на январь 2025: Овнам - триумф, Тельцам - возможность, Близнецам - комфорт

"Очередного альфонса нашла": предательницу Ани Лорак опозорили за выбор жениха

"Очередного альфонса нашла": предательницу Ани Лорак опозорили за выбор жениха

Последние новости

17:13

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

16:43

Путин извинился, но не за сбитый самолет: Зеленский позвонил президенту Алиеву

16:35

Креминь рассказал, сколько украинцы получили штрафов за нарушение языкового закона

16:25

Двух глав одним махом: правительство поддержало увольнение руководителей ОВА - о ком речь

15:54

Штурм РФ превратился в горы сожженной техники: где ВСУ провели успешный удар

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
15:24

"Прочный мир возможен": экс-посол Хербст назвал возможные сроки ввода миротворцев в Украину

15:06

"Часики тик-так": жена Григория Решетника намекнула на четвертого ребенка

15:03

В Украине вырос один из тарифов на электроэнергию: кому придется платить больше

14:58

Открыть в Украине новый фронт: Зеленский раскрыл поручение Путина для Фицо

Реклама
14:41

Пропаганда скрывает правду: в ГУР раскрыли детали громкого взрыва под Москвой

14:40

Камалия похвасталась "не бедным" новым кавалером

14:28

В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

14:28

Гороскоп для Дев на 2025 год: большая любовь и рост доходовВидео

13:54

Смертельная авария в Киеве: водитель Tesla под градусом унесла две жизни - деталиФото

13:46

Зеленские совершили редкий выход в свет

13:43

Ресурс для обстрелов готов: в ЦПД предупредили об угрозе новых ударов по Украине

13:43

"Практически не изменился": Валерий Меладзе внезапно вернулся в РФ - детали

13:12

"Нужны серьезные изменения": есть 2 способа деоккупации территорий Украины - Шарп

12:59

"Захватить большую территорию": враг хочет перерезать важную для ВСУ трассу - Ступак

12:53

Пока в Покровске "затишье перед бурей": какой капкан приготовили ВСУ врагу

Реклама
12:34

Гороскоп для Близнецов на год: какие подарки Вселенной принесет 2025-йВидео

12:16

Потери около 785 тысяч военных: Сырский вышел с важным заявлением об армии РФ

12:10

От сигарет до волос: что категорически нельзя смывать в унитаз - полный список

11:44

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Козлам - обиды, Обезьянам - плохие времена

11:41

Антикоррупционеру Леменову избрана мера пресечения по делу об уклонении от армии – постановление суда

11:40

РФ попробует захватить больше территорий: есть 2 способа, как ее остановить - Шарп

11:26

Аналог железного купола: экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине защиту

10:50

Куда переставить спичку, чтобы пример стал правильным: на загадку дается 9 секунд

10:39

Гороскоп для Львов на 2025 год: откроются границы и придет любовьВидео

10:37

Собака делает больше: жена Цекало заговорила про мир

10:29

"Очередного альфонса нашла": предательницу Ани Лорак опозорили за выбор жениха

10:27

ВСУ поразили склад "Шахедов" в Орловской области РФ - Генштаб

10:18

Джоли взяла младшую дочь от Брэда Питта на шоппинг

10:14

"Энергоблокада" от Фицо: существует ли серьезная угроза для электроснабжения Украины

09:54

Гороскоп Таро на январь 2025: Овнам - триумф, Тельцам - возможность, Близнецам - комфортВидео

09:19

Украинские дроны бьют на 2 тыс. км: в ГУР объяснили "таинственные" взрывы в РФ

09:18

Предательница Татьяна Овсиенко показалась впервые за долгое время - как выглядит

09:11

ВСУ вернули позиции в Донецкой области: как изменилась ситуация возле Северска - ISW

08:33

"Она мне этого никогда не забудет": принц Уильям рассказал, что подарил Кейт

08:21

Умерла актриса, которая прославилась ролью ДжульеттыВидео

Реклама
08:16

"Я хочу быть с тобой": кто победил в шоу "Холостяк" - детали

08:00

Блэкаут в США и конфронтация с Китаем: чем опасны угрозы Трампа Канадемнение

07:55

РФ увеличила производство "Шахедов" вдвое для зимней кампании против Украины - ISW

06:10

К концу года Россия вышла на интересный рубежмнение

06:00

Тарас Цымбалюк впервые после скандала показался со своей девушкой - детали

05:48

Гороскоп на завтра 29 декабря: Львам - вся удача мира, Овнам - незабываемый день

05:00

Какой сегодня праздник 28 декабря 2024 года: почему нельзя в этот день работать

04:02

Как мыть зеркала без разводов: 7 эффективных советов экспертов

03:30

Что такое "сиріч": лишь единицы смогут объяснить словоВидео

02:54

Начнутся финансовые трудности: что нельзя делать 28 декабря - приметы

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять