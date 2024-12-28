Путин извинился, но не за сбитый самолет: Зеленский позвонил президенту Алиеву

Путин заявил, что самолет AZAL пытался приземлиться в Грозном, который якобы был под атакой дронов, поэтому работала ПВО.

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Путин извинился перед Алиевым за "трагический инцидент" с самолетом, но не признал сбитие / Коллаж: Главред, фото: МЧС Казахстана, kremlin.ru, Офис президента Украины

Коротко:

Путин извинился за "трагический инцидент" перед Алиевым

Ильхам Алиев заявил о внешнем вмешательстве в работу самолета

Зеленский намекнул на удар по самолету ракетой системы ПВО

Российский президент Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы извиниться за "трагический инцидент" с пассажирским самолетом авиакомпании AZAL, который произошел на территории Казахстана. Однако официально диктатор не признал сбитие судна. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Лидеры обсудили катастрофу пассажирского самолета Embraer 190, который 25 декабря летел из Баку в Грозный.

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В Кремле заявили, что Путин извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". Однако во время разговора лидер РФ не признал ответственности за сбитие самолета.

В ходе разговора отмечалось, что самолет неоднократно пытался совершить посадку в аэропорту Грозного, который на тот момент якобы подвергался атаке украинских беспилотников. Также Путин утверждает, что системы ПВО в Грозном, Моздоке и Владикавказе отражали эту атаку.

Также лидер Кремля сообщил, что российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов. В рамках расследования допрашивают как гражданских, так и военных специалистов. Кроме того, по данным азербайджанской стороны, в Грозном уже работают представители Генеральной прокуратуры Азербайджана совместно с россиянами.

Заявление Азербайджана

Пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что во время разговора Ильхам Алиев заявил о наличии внешнего физического и технического вмешательства в работу самолета, что привело к полной потере контроля над ним в воздушном пространстве России. В результате самолет был вынужден совершить аварийную посадку в казахстанском городе Актау.

"Глава государства отметил наличие многочисленных пробоин в корпусе самолета, то, что пассажиры и члены экипажа получили ранения от посторонних частиц, которые проникли в салон самолета еще в воздухе, и в связи с этим заявления выживших бортпроводников и пассажиров подтвердили факт внешнего физико-технического вмешательства", - сообщили в пресс-службе.

Зеленский поговорил с президентом Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором выразил соболезнования азербайджанскому народу из-за трагедии с рейсом J2-8243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии". Зеленский отметил героизм экипажа самолета, которые до последнего пытались спасти пассажиров.

"Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию", - сказал он.

По словам Зеленского, имеющиеся фото- и видеоматериалы демонстрируют повреждения фюзеляжа самолета - пробоины и вмятины, которые указывают на возможный удар ракетой системы ПВО.

"Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь. Кроме того, мы договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время", - добавил президент Украины.

Авиакатастрофа азербайджанского самолета - главное

Напомним, 25 декабря самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190, который совершал рейс из Баку в Грозный, потерпел катастрофу на территории Казахстана. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек.

По данным главы ГУР Украины Кирилла Буданова, катастрофа стала следствием взрыва ракеты российской зенитно-ракетной системы "Панцирь-С1", которая была расположена на территории России. Ракета взорвалась рядом с самолетом, вызвав серьезные повреждения фюзеляжа.

Министр цифрового развития Азербайджана Рашад Набиев заявил, что повреждения самолета и показания очевидцев, которые слышали взрывы, свидетельствуют о внешнем вмешательстве. Азербайджанские эксперты отвергают версию казахстанских диспетчеров о взрыве кислородного баллона, настаивая на независимом расследовании трагедии.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к катастрофе самолета Embraer 190 причастна Россия. Он подчеркнул важность международного расследования для установления правды и привлечения виновных к ответственности.

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Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

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