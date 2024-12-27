Ответственность России очевидна: Зеленский прокомментировал падение самолета AZAL

Зеленский призвал к тщательному расследованию катастрофы самолета в Казахстане.

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Зеленский прокомментировал катастрофу самолета и роль России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, МЧС Казахстана, скриншот из видео

Главные тезисы Зеленского:

Россия причастна к падению азербайджанского самолета Embraer 190

Фото и видео с места катастрофы свидетельствуют об ответственности России

Если РФ продолжит врать, необходимо мобилизовать международное давление для установления истины

К падению азербайджанского пассажирского самолета Embraer 190 вблизи города Актау в Казахстане причастна Россия. Международное сообщество должно сплотиться, чтобы установить правду и привлечь виновных к ответственности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Появляется все больше подробностей ужасной катастрофы рейса "Азербайджанских авиалиний"... Видим, что фото и видео с места катастрофы красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию", - отметил глава государства. видео дня

Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу. Он подчеркнул, что каждая человеческая жизнь имеет значение и каждая потеря жизни заслуживает детального расследования, чтобы выяснить истинные обстоятельства трагедии.

"Если Россия продолжит распространять ложь, так же как сделала это в случае сбития ею MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности", - добавил президент.

Авиакатастрофа азербайджанского самолета - главное

Напомним, 25 декабря самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, упал в Казахстане. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

В Азербайджане официально обвинили Россию в сбитии этого самолета. Депутат Расим Мусабеков заявил, что Россия должна извиниться за атаку и выплатить компенсацию пострадавшим.

По словам главы ГУР Украины Кирилла Буданова, причиной катастрофы стал удар ракеты российской зенитно-ракетной системы "Панцирь-С1", расположенной на территории РФ. Ракета взорвалась рядом с самолетом, что привело к повреждениям и ранениям пассажиров. Самолет пытался приземлиться в России, но после отказа продолжил путь в Актау.

Как сообщал Главред, министр цифрового развития Азербайджана Рашад Набиев заявил, что предварительные выводы указывают на внешнее вмешательство в работу самолета, что подтверждается повреждениями фюзеляжа и свидетельствами очевидцев, которые слышали взрывы. Азербайджанские официальные лица сомневаются в версии о взрыве кислородного баллона, которую выдвинули казахстанские диспетчеры.

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