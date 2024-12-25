В Казахстане произошла авиакатастрофа: разбился пассажирский самолет, который летел в РФ

Самолет, который разбился, направлялся из Баку в российский Грозный.

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В Казахстане разбился самолет с пассажирами / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Сегодня, 25 декабря, в Казахстане упал самолет с десятками пассажиров на борту - разбился самолет азербайджанских авиалиний. Известно, что судно упало в районе аэропорта Актау.

Очевидцы сообщили, что самолет направлялся из Баку в российский Грозный. По данным одного источника, на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Предварительно, это были граждане Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Киргизии. В частности, россиян было 15 человек, передает служба "Радио Свобода".

Отмечается, что из-за тумана в Грозном Embraer 190 был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау. Спасатели сообщили, что есть те, кому удалось выжить.

видео дня

В Казахстане произошла авиакатастрофа / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о том, как в Казахстане упал самолет:

"С места крушения самолета 12 человек с различными травмами доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау. На борту всего было 67 человек, включая членов экипажа. На месте работают 14 бригад скорой помощи", - сообщили местные СМИ.

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