В Казахстане произошла авиакатастрофа: разбился пассажирский самолет, который летел в РФ

Сегодня, 25 декабря, в Казахстане упал самолет с десятками пассажиров на борту - разбился самолет азербайджанских авиалиний. Известно, что судно упало в районе аэропорта Актау.
Очевидцы сообщили, что самолет направлялся из Баку в российский Грозный. По данным одного источника, на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Предварительно, это были граждане Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Киргизии. В частности, россиян было 15 человек, передает служба "Радио Свобода".
Отмечается, что из-за тумана в Грозном Embraer 190 был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау. Спасатели сообщили, что есть те, кому удалось выжить.
Смотрите видео о том, как в Казахстане упал самолет:
"С места крушения самолета 12 человек с различными травмами доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау. На борту всего было 67 человек, включая членов экипажа. На месте работают 14 бригад скорой помощи", - сообщили местные СМИ.
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