Российский Ми-8 разбился со всеми пассажирами в районе золотого рудника

Вертолет Ми-8 россиян разбился в лесах Камчатки - в районе Асачинского золотого месторождения. Все члены экипажа и пассажиры погибли.
Вертолет искали сутки. Сообщается, что экипаж накануне не вышел на связь в установленное время - он должен был вылететь с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка.
На борту находились 19 туристов и 3 члена экипажа.
Тем временем паблики обнародовали фото и видео с места крушения Ми-8. От него, судя по кадрам, ничего не осталось.
Взрывы у россиян - последние новости
В ночь на 1 сентября, во время массированной атаки беспилотников на российские регионы, были атакованы две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также Московский НПЗ. Кроме этого, под ударами оказались Тульская, Белгородская, Липецкая, Воронежская, Курская и Брянская области.
До этого русские потеряли еще один Ми-8 в районе оккупированного Донецка.
Это не первый случай авиакатастрофы с участием российских Ми-8 за последний год. В феврале 2024 года пропавший вертолет России Ми-8 разбился в Карелии. А 9 августа СБУ сбила еще один российский вертолет FPV-дроном.
Асачинское месторождение России. Что это такое?
Асачинское месторождение России является довольно богатым золотым и серебряным месторождением на Камчатке.
Площадь участка, на котором добываются драгоценные металлы, составляет 10 кв. км. На сегодня его запасы составляют 31 тонну золота и 258 тонны серебра.
Рудник Асачинский находится на территории Елизовского района. Месторождение расположено на расстоянии 160 км от Петропавловска-Камчатского, до поселка Термальный - 135 км, а до побережья Тихого океана около 40 км. В 30 км от территории рудника находится действующая Мутновская ГеоТЭС.
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