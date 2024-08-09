И снова в цель: СБУ сбила еще один российский вертолет FPV-дроном - Стерненко

Воины подразделения М2 Центра специальных операций СБУ смогли поразить еще один российский вертолет FPV-дроном. Это произошло в Курской области РФ, об этом сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко.
"Воины подразделения М2 Центра специальных операций СБУ на Курщине смогли ударить FPV-дроном по еще одному российскому вертолету", - говорится в его сообщении.
Он отметил, что вертолет был поражен FPV-дроном, на который донатили сами украинцы.
Отмечается, что украинский БПЛА ударил вертолет Ми-8 в хвостовую часть. Дальнейшая судьба вертолета неизвестна, он перестал работать в указанном районе.
Воины СБУ поразили российский вертолет дроном - видео:
Кто такой Сергей Стерненко?
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.
Удары по вертолетам РФ - что известно
Напомним, 6 августа воины Центра спецопераций "А" СБУ поразили вертолет над Курской областью РФ. Это уникальная операция, поскольку подбить российский вертолет Ми-28 удалось с помощью FPV-дрона.
Кроме того, 6 августа в небе над Сумщиной подразделениями сил обороны и безопасности также был уничтожен один вертолет.
К тому же, в ночь на 9 августа Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Липецк" на территории страны-агрессора РФ. Успешную операцию подтвердили в Генштабе ВСУ. Известно, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил РФ.
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