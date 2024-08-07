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Удары по аэродромам РФ: аналитик озвучил неожиданные последствия для оккупантов

Daiana-Ioanna Shvets
7 августа 2024, 13:14
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Самый эффективный способ противостояния российским ударам КАБами - уничтожение носителей этих бомб, то есть удары по российским самолетам.
Удары по аэродромам РФ: аналитик озвучил неожиданные последствия для оккупантов
Удары по аэродромам РФ спасут от авиабомб / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

Прилагать максимальные усилия надо не уничтожая бомбы, а именно их носители. Тем более если они находятся в аэропорту. Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военный аналитик Алексей Гетьман, именно точечные удары смогут переломить ситуацию на поле боя.

"Удары по аэродромам, если их проводить постоянно, в совокупности могут серьезно повлиять на возможности россиян наносить удары управляемыми авиационными бомбами. Уничтожать надо не планирующие бомбы, а их носители. Тем более если они находятся в аэропорту", - пояснил он.

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На территории РФ активно работает украинская разведка, которая координирует удары Сил обороны.

"Украинская разведка, в том числе и в рядах российской армии, а я уверен, что есть там наши разведчики, докладывают координаты. А наше военное руководство принимает решение, когда и как атаковать", - констатировал Гетьман.

Кроме этого, военный аналитик Алексей Гетьман отмечает, что для успешной самозащиты Украина должна уничтожать военные объекты на территории России, из которых оккупанты бьют по самой Украине.

"Мы должны уничтожать военные объекты, с которых атакуют Украину. Это точно попадает под статью 51 Устава Организации Объединенных Наций, где прописано, что такое самооборона и что имеет право делать страна, на которую нападают. Мы имеем право уничтожать военные объекты на территории страны-агрессора", - сказал он.

Гетман обращает внимание, что Силы обороны будут наносить удары исключительно по военным объектам РФ, ведь у Украины есть такое вооружение.

"Ракеты, которые есть на вооружении у Украины, могли бы уничтожать важные для России военные объекты. Мы не собираемся стрелять по территории Российской Федерации просто так", - отметил Гетьман.

Также эксперт обращает внимание, что ракеты ATACMS дальнобойным оружием не считаются.

"ATACMS - это не очень дальнобойное оружие. То, что летает на расстоянии до 500 км, считается оружием малой дальности. Дальнобойной ракетой можно считать Tomahawk, более 2 тыс. км", - пояснил эксперт.

Удары по территории РФ - последние новости

К слову, накануне ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма - уничтожили вражескую бронированную технику армии страны-агрессора России, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Кроме этого, Украина официально подтвердила получение первых бортов F-16. Самолеты не только усилили позиции ВСУ, но и стерли "красные линии" Кремля.

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