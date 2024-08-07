У Трампа заговорили о "приемлемом мире" в Украине: что предусматривает план

Напарник кандидата в президенты США, комментируя войну РФ против Украины, заявил о необходимости "принести мир" в этот регион.

https://glavred.info/world/u-trampa-zagovorili-o-priemlemom-mire-v-ukraine-chto-predusmatrivaet-plan-10586417.html Ссылка скопирована

Вэнс считает, что при президентстве Трампа РФ бы не вторглась в Украину / Коллаж: Главред, фото: flickr, United States Congress

Во время предвыборного мероприятия в Филадельфии, кандидат в вице-президенты от Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что нужно верить в мир и принести мир в Украину.

Как сообщает "Голос Америки", он также заявил, что украинцам не хватает военных, которые могут воевать. Однако конкретных данных, которые бы это подтверждали, не привел.

Вэнс также повторил тезис Дональда Трампа о том, что страна-агрессор Россия никогда бы не вторглась в Украину, если бы тот был президентом. Однако сейчас кандидат в вице-президенты США также видит путь достижения мира в Украине.

видео дня

"Если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Есть ли здесь кто-то такой есть? Очевидно, мы сейчас - среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир", - заявил он.

Важно отметить, что накануне Джей Ди Вэнс также выступал с неоднозначными заявлениями относительно войны в Украине. В частности он высказывался категорически против любой помощи Киеву, считая, что именно она затягивает войну, которую Украина выиграть не может.

Что такое Голос Америки? Голос Америки - американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), которая вещает на 47 языках, имея еженедельную аудиторию в 278 миллионов человек. В основном в эфир выходят новости, информационные и культурные программы. Некоторые иностранные слушатели считают, что "Голос Америки" является лучшим источником информации, тогда как другие считают ее формой пропаганды и рупором правительства США, пишет Википедия.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Республиканец Дональд Трамп неоднократно озвучивал довольно неоднозначные мнения относительно Украины и агрессора России. Однако недавно заявил, что не будет играть на стороне Владимира Путина в войне агрессора России против Украины. Трамп лично сказал Владимиру Зеленскому, что подобные утверждения являются фейком. Зеленскому же он пообещал "добиваться справедливого мира".

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп если он снова станет президентом, может требовать, чтобы Украина имела нейтральный статус. В то же время администрация Джо Байдена категорически против этого.

Напомним, издание Time также предупреждало, если Дональд Трамп победит на выборах в США, то он, возможно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет официальный Киев к мирному соглашению в интересах России. Впрочем, со временем он может понять, что российский диктатор Владимир Путин с ним играет.

Другие новости о предвыборной гонке в США:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред