УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

У Трампа заговорили о "приемлемом мире" в Украине: что предусматривает план

Анна Косик
7 августа 2024, 11:09
197
Напарник кандидата в президенты США, комментируя войну РФ против Украины, заявил о необходимости "принести мир" в этот регион.
Вэнс, Трамп
Вэнс считает, что при президентстве Трампа РФ бы не вторглась в Украину / Коллаж: Главред, фото: flickr, United States Congress

Во время предвыборного мероприятия в Филадельфии, кандидат в вице-президенты от Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что нужно верить в мир и принести мир в Украину.

Как сообщает "Голос Америки", он также заявил, что украинцам не хватает военных, которые могут воевать. Однако конкретных данных, которые бы это подтверждали, не привел.

Вэнс также повторил тезис Дональда Трампа о том, что страна-агрессор Россия никогда бы не вторглась в Украину, если бы тот был президентом. Однако сейчас кандидат в вице-президенты США также видит путь достижения мира в Украине.

видео дня

"Если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Есть ли здесь кто-то такой есть? Очевидно, мы сейчас - среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир", - заявил он.

Важно отметить, что накануне Джей Ди Вэнс также выступал с неоднозначными заявлениями относительно войны в Украине. В частности он высказывался категорически против любой помощи Киеву, считая, что именно она затягивает войну, которую Украина выиграть не может.

Что такое Голос Америки?

Голос Америки - американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), которая вещает на 47 языках, имея еженедельную аудиторию в 278 миллионов человек. В основном в эфир выходят новости, информационные и культурные программы. Некоторые иностранные слушатели считают, что "Голос Америки" является лучшим источником информации, тогда как другие считают ее формой пропаганды и рупором правительства США, пишет Википедия.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Республиканец Дональд Трамп неоднократно озвучивал довольно неоднозначные мнения относительно Украины и агрессора России. Однако недавно заявил, что не будет играть на стороне Владимира Путина в войне агрессора России против Украины. Трамп лично сказал Владимиру Зеленскому, что подобные утверждения являются фейком. Зеленскому же он пообещал "добиваться справедливого мира".

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп если он снова станет президентом, может требовать, чтобы Украина имела нейтральный статус. В то же время администрация Джо Байдена категорически против этого.

Напомним, издание Time также предупреждало, если Дональд Трамп победит на выборах в США, то он, возможно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет официальный Киев к мирному соглашению в интересах России. Впрочем, со временем он может понять, что российский диктатор Владимир Путин с ним играет.

Другие новости о предвыборной гонке в США:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп мирное урегулирование выборы в США
Реклама

Главное за день

ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма: что удалось уничтожить

ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма: что удалось уничтожить

10:06 Украина
Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв

09:00 Интервью
Под Киевом - взрывы: в КОВА рассказали, что происходит

Под Киевом - взрывы: в КОВА рассказали, что происходит

07:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на завтра 7 августа: Девам - большая возможность, Весам - перемены 9111

Гороскоп на завтра 7 августа: Девам - большая возможность, Весам - перемены

Позорный разгром «Ахмата» и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском 5459

Позорный разгром "Ахмата" и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет 4474

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

Раскрыта цель боев за Курскую область: когда и чем закончатся - прогноз 3903

Раскрыта цель боев за Курскую область: когда и чем закончатся - прогноз

Последние новости

11:46

Мыслят нестандартно и удивляют: самые умные знаки зодиака

11:42

Впервые за долгое время: сын Софии Ротару показал ее новое фото и оставил послание

11:40

Сколько населенных пунктов в Курске контролируют вооруженные люди - Згурец

11:31

"Серийный прелюбодей, расист": дочь Илона Маска вывела отца на чистую воду

11:19

Надо найти ошибку на картинке за 4 секунды: сложная загадка на внимательность

Путин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблемуПутин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблему
11:09

У Трампа заговорили о "приемлемом мире" в Украине: что предусматривает план

11:05

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Быки - это явно не ваш день, Собакам - тщеславие

10:55

Церковный праздник 8 августа: что запрещено делать в этот день

10:43

Возможен даже дефицит: в Украине будет "скачок" цен на популярный продукт

Реклама
10:32

Безумно хрустящие: нашумевший рецепт консервированных огурцов с кетчупомВидео

10:32

НАТО не будет чем ответить: генерал озвучил проблему в случае нападения РФ

10:06

ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма: что удалось уничтожить

09:59

На случай победы Трампа: Зеленский с командой ищут союзников - Politico

09:42

Сама намекнула: дочь Анастасии Заворотнюк заподозрили в беременности

09:34

Крупную или мелкую: какую картошку лучше сажать в следующем году

09:24

Гороскоп на завтра 8 августа: Близнецам - неожиданность, Скорпионам - сложный день

09:05

Вопреки заявлениям МО власти Курской области признались в активных боях на границе

09:00

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвВидео

08:52

Настя Каменских обратилась к Потапу и сделала громкое признание - детали

08:21

Продвижение РФ в Нью-Йорке: удалось ли врагу захватить населенный пункт - ISW

Реклама
08:10

Демография в Украине: алярмизм и реализммнение

07:58

"Они несчастные люди": Алена Мозговая впервые публично отреагировала на каминг-аут дочери

07:17

Под Киевом - взрывы: в КОВА рассказали, что происходит

07:02

Еще одна страна объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

06:10

Как простые россияне совершают тяжкие преступления из корыстных побуждениймнение

05:45

"Это фантастический провал российской разведки": эксперт - о боях за Курск

05:13

Усилили позиции ВСУ: поставки F-16 стерли "красные линии" Кремля - Снегирев

04:32

Лето закончится точно по календарю: прогноз погоды на август 2024

03:50

Эксперт нашел 6 тайных символов на картине "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи

02:52

В сети неожиданно подростки поддержали трендом подозреваемого в убийстве Фарион

02:34

РФ атаковала Киев "неконтролируемыми" ракетами: KN-23 развалилась в воздухе

02:07

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

02:00

Дочь Виктора Ющенко попала в опасность и просит о помощи - что произошло

01:30

"У меня идет отторжение": Камалия раскрыла настоящую причину развода с Захуром

01:16

Еще одна страна Африки разорвала дипотношения с Украиной

01:02

"Пузатика" ДиКаприо с моделью подловили на пляже и зафиксировали неприятный инцидент

00:28

Киевляне проклянут: звезда "Кухни" рассказала о неприятном инциденте на дороге

00:16

В Курской области РФ "неспокойно": в районе АЭС прогремели взрывыВидео

00:08

Лидер группы Schmalgauzen сообщил о гибели брата на фронте: "Великий воин и брат"

06 августа, вторник
23:53

На последних секундах Динамо упустило победу над Рейнджерс

Реклама
23:32

"На нас просто забили": российские срочники жалуются на то, что их "кинули" в Судже

23:07

Позорный разгром "Ахмата" и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском

22:48

Россияне не переживут: путинистка Анастасия Волочкова призналась в связи с Аллой Пугачевой

22:33

"Деньги не пахнут смертью": французский режиссер Гаспар Ноэ приехал в Москву

22:19

В районе полигона РФ в Донецкой области - серия взрывов: "прилетело" по казармам

22:18

Вера Брежнева публично вступила в перепалку с фанаткой - причина скандала

22:08

Бои в Курской области: россияне опозорились заявлениями об "отступлении дрг"

21:49

Нью-Йорк могут захватить в ближайшее время: что происходит в поселке

21:34

"Возьму оружие в руки": Павел Зибров ошарашил заявлением

21:14

Украинцам в августе снова могут выключать свет: эксперты шокировали прогнозом

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять