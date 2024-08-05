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Трамп дал Зеленскому неожиданное обещание по завершению войны – Politico

Андрей Ганчук
5 августа 2024, 22:42
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Телефонный разговор Трампа и Зеленского прошел даже лучше, чем об этом сообщалось в официальных заявлениях по итогам переговоров, сказал Мэтью Камински.
Зеленский, Трамп
Трамп пообещал Зеленскому "добиваться справедливого мира" - Politico / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Республиканец Дональд Трамп не будет играть на стороне Владимира Путина в войне агрессора России против Украины. Трамп лично сказал Владимиру Зеленскому, что подобные утверждения являются фейком. Зеленскому же он пообещал "добиваться справедливого мира".

В своей статье для Politico журналист Мэтью Камински, ссылаясь на телефонный разговор Зеленского и Трампа, отметил, что именно президент Украины стал первым иностранным лидером, который позвонил Трампу после того, как стал официальным кандидатом на пост главы Белого дома.

"Люди, знакомые с подробностями их разговора, утверждают, что все прошло даже лучше, чем можно предположить по официальным теплым отзывам об их разговоре. По их словам, Трамп назвал сообщение о том, что он будет помогать Путину, "феечными новостями", и пообещал Зеленскому добиваться справедливого мира", - отметил автор материала.

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Как полагает журналист, разговор двух политиков – "не очень тонкое послание замолчать" тем республиканцам, которые против поддержки Украины.

Трамп поставил Украине ПТРК Javelin

Камински акцентировал внимание и на том, что именно администрация Дональда Трампа в 2017 году начала поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые в первые дни полномасштабной войны позволили остановить российские танковые колонны. Причем демократ Барак Обама во время своего президентства отказался давать оружие Украине после оккупации Россией Крыма и Донбасса.

Кто станет союзником Украины среди команды Трампа

Кроме того, журналист отметил, что Зеленский и его окружение уже видят союзников Киева среди орбиты Трампа – экс-главу Совета национальной безопасности США Роберта Роберта О'Брайена, бывшего госсекретаря Майка Помпео, а также сенатора от Арканзаса Тома Коттона.

"Никто не знает, что сделает Трамп"

Впрочем, напомнил автор материала, нужно не забывать о непредсказуемости Трампа.

"Никто не знает, что сделает Трамп, часто даже Трамп. Константами его десятилетия на мировой арене являются: непредсказуемость; трансакционный, в отличие от принципиального, подход к внешним делам; и склонность к персонализации политики… Но суть состоит в том, что победа Трампа в ноябре не обязательно будет означать обреченность Украины или спасение путина. Результат остается неизвестным", - подчеркнул Мэтью Камински.

Разговор Зеленского и Трампа – что об этом известно:

20 июля президент Зеленский и 45-й президент США Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Украинский глава государства поздравил американского политика с официальным выдвижением в президенты и выразил ему поддержку после покушения в Пенсильвании. При этом Зеленский подчеркнул: Украине важна помощь как демократов, так и республиканцев.

Трамп пообещал Зеленскому завершить войну, правда, каким образом, неизвестно.

"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он протянул руку помощи, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая стоила столько жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны смогут объединиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - сказал Трамп.

Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому интересную вещь о России, отметил спикер президента Украины Сергей Никифоров. По слова представителя Банковой, Трамп призвал не верить фейкам о том, что его возможное президентство, мол, на руку Москве.

Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

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