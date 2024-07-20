Пообещал прекратить войну: Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "очень хорошим" и пообещал прекратить войну в Украине.
По словам американского политика в соцсети Truth Social, Зеленский поздравил его с успешным Национальным съездом Республиканской партии и номинацией на пост президента США. Кроме того, украинский лидер "осудил ужасное покушение в прошлую субботу и отметил, что американский народ объединился в духе единства в эти времена".
"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он протянул руку помощи, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая стоила столько жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны смогут объединиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - написал Трамп.видео дня
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По его словам, политики "обсудили во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным".
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал Трампа президентом и рассказал детали разговора с ним. Он говорил о "жизненно важной" поддержке двух главных американских партий и двух палат американского конгресса "в защите свободы и независимости нашей страны".
близкий соратник политика Ричард Гренелл рассказал, чего ждать Украине в случае победы Трампа. Он отметил, что немецкое правительство "ужасно неправильно" относилось к политике Трампа и считает реалистичным обещание Трампа закончить войну за 24 часа.
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