Пообещал прекратить войну: Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским

Политики "обсудили во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным".

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О чем говорили Зеленский и Трамп / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "очень хорошим" и пообещал прекратить войну в Украине.

По словам американского политика в соцсети Truth Social, Зеленский поздравил его с успешным Национальным съездом Республиканской партии и номинацией на пост президента США. Кроме того, украинский лидер "осудил ужасное покушение в прошлую субботу и отметил, что американский народ объединился в духе единства в эти времена".

"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он протянул руку помощи, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая стоила столько жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны смогут объединиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - написал Трамп. видео дня

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По его словам, политики "обсудили во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал Трампа президентом и рассказал детали разговора с ним. Он говорил о "жизненно важной" поддержке двух главных американских партий и двух палат американского конгресса "в защите свободы и независимости нашей страны".

близкий соратник политика Ричард Гренелл рассказал, чего ждать Украине в случае победы Трампа. Он отметил, что немецкое правительство "ужасно неправильно" относилось к политике Трампа и считает реалистичным обещание Трампа закончить войну за 24 часа.

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