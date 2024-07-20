Зеленский назвал Трампа президентом и рассказал детали разговора с ним

Президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении назвал Дональда Трампа президентом и рассказал о разговоре с ним.

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Зеленский поговорил с Трампом / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в сети Х.

"Я поговорил с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с выдвижением в кандидаты в президенты США от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем", - заявил президент в соцсетях.

Однако, Зеленский подчеркнул в своем заявлении следующее: ""Мы договорились с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным". То есть украинский глава государства признал Трампа президентом, возможно это было связано с тем, что Трамп ранее уже был главой США.

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По его словам, он говорил о "жизненно важной" поддержке двух главных американских партий и двух палат американского конгресса "в защите свободы и независимости нашей страны".

В свою очередь Трамп написал: "Он поздравил меня с очень успешным Национальным съездом Республиканской партии и выдвижением кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. Он осудил ужасную попытку убийства в прошлую субботу и отметил, что американский народ объединяется в духе единства в эти времена".

Выборы в США и война в Украине

Напомним, ранее стало известно, если Дональд Трамп победит на президентских выборах, то Европа будет платить больше за помощь Украине. Об этом заявил бывший посол США в Германии, близкий соратник политика Ричард Гренелл в интервью Bild.

Президент США Джо Байден не планирует прекращать свое участие в предвыборной гонке. Он хочет победить своего конкурента Дональда Трампа.

Политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду объяснил, кто для России будет более выгодным: непредсказуемый и эксцентричный Трамп или крайне осторожный и вялый Байден.

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