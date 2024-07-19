"Могу остановить любую войну": Трамп заявил об угрозе Третьей мировой и вспомнил об Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что он способен остановить войну в Украине "одним телефонным звонком". Он также сказал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию.
"Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом", - заявил политик на съезде Республиканской партии.
Трамп упомянул войну на Ближнем Востоке и "конфликт, нависающий над Тайванем, Кореей, Филиппинами и всей Азией" и предостерег, что Третья мировая война будет страшной из-за оружия, которое теперь доступно человечеству.
"Это оружие является уничтожающим. Пришло время перемен", – сказал он.
Республиканец также напомнил, что при других президентах США страна-агрессор Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, а "при нынешней администрации хочет захватить всю Украину".
"При президенте Трампе Россия ничего не забрала. Я могу остановить любую войну телефонным звонком", - подчеркнул Трамп.
Как сообщал Главред, 19 июля может состояться телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа.
Как пишет CNN, этот разговор двух политиков станет первым после того, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа относительно войны в Украине, если он победит на президентских выборах в США в ноябре.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС, что Украина продолжит сотрудничество с Белым домом независимо от результата президентских выборов в США. Если победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, эта работа будет "тяжелой".
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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