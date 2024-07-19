"Могу остановить любую войну": Трамп заявил об угрозе Третьей мировой и вспомнил об Украине

По словам республиканца, Третья мировая война будет страшной из-за оружия, которое теперь доступно человечеству.

https://glavred.info/world/mogu-ostanovit-lyubuyu-voynu-tramp-zayavil-ob-ugroze-tretey-mirovoy-i-vspomnil-ob-ukraine-10581911.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что он способен остановить войну в Украине "одним телефонным звонком". Он также сказал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию.

"Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом", - заявил политик на съезде Республиканской партии.

Трамп упомянул войну на Ближнем Востоке и "конфликт, нависающий над Тайванем, Кореей, Филиппинами и всей Азией" и предостерег, что Третья мировая война будет страшной из-за оружия, которое теперь доступно человечеству.

видео дня

"Это оружие является уничтожающим. Пришло время перемен", – сказал он.

Республиканец также напомнил, что при других президентах США страна-агрессор Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, а "при нынешней администрации хочет захватить всю Украину".

"При президенте Трампе Россия ничего не забрала. Я могу остановить любую войну телефонным звонком", - подчеркнул Трамп.

Как сообщал Главред, 19 июля может состояться телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа.

Как пишет CNN, этот разговор двух политиков станет первым после того, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа относительно войны в Украине, если он победит на президентских выборах в США в ноябре.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС, что Украина продолжит сотрудничество с Белым домом независимо от результата президентских выборов в США. Если победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, эта работа будет "тяжелой".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред