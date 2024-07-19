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Зеленский и Трамп планируют провести телефонный разговор – CNN

Анна Ярославская
19 июля 2024, 09:25
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Беседа политиков состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа относительно войны в Украине.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп сегодня возможно проведут телефонный разговор / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

В пятницу, 19 июля, может состояться телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа.

Как пишет CNN, этот разговор двух политиков станет первым после того, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа относительно войны в Украине, если он победит на президентских выборах в США в ноябре.

Один из источников издания предупредил, что графики часто меняются. Уже некоторое время ведутся дискуссии о подходящем времени для звонка между кандидатом в президенты США от Республиканской партии и украинским президентом.

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Трамп неоднократно заявлял, что мог бы урегулировать войну в Украине за один день, но остается непонятным, как именно он будет достигать мира.

Отметим, 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на встречу с Дональдом Трампом.

После встречи с Трампом Орбан заявил, что обсудил с экс-президентом США пути достижения мира.

"Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему", - сообщил премьер Венгрии.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Реакция Зеленского на заявления Трампа

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он потенциально готов встретиться с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план.

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность - мы хотим быть готовыми к этому, мы хотим знать", - сказал глава государства.

Также Зеленский прокомментировал вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По его словам, он настроен на сотрудничество.

"Если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь", - сказал Зеленский на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

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