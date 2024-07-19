Зеленский и Трамп планируют провести телефонный разговор – CNN

Беседа политиков состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа относительно войны в Украине.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп сегодня возможно проведут телефонный разговор / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

В пятницу, 19 июля, может состояться телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа.

Как пишет CNN, этот разговор двух политиков станет первым после того, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа относительно войны в Украине, если он победит на президентских выборах в США в ноябре.

Один из источников издания предупредил, что графики часто меняются. Уже некоторое время ведутся дискуссии о подходящем времени для звонка между кандидатом в президенты США от Республиканской партии и украинским президентом.

видео дня

Трамп неоднократно заявлял, что мог бы урегулировать войну в Украине за один день, но остается непонятным, как именно он будет достигать мира.

Отметим, 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на встречу с Дональдом Трампом.

После встречи с Трампом Орбан заявил, что обсудил с экс-президентом США пути достижения мира.

"Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему", - сообщил премьер Венгрии.

Реакция Зеленского на заявления Трампа

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он потенциально готов встретиться с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план.

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность - мы хотим быть готовыми к этому, мы хотим знать", - сказал глава государства.

Также Зеленский прокомментировал вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По его словам, он настроен на сотрудничество.

"Если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь", - сказал Зеленский на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

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