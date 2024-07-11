"Переговорщик" Орбан поедет к Трампу после встречи с Путиным и Си - Bloomberg

Визит Орбана в США усилит опасения, что венгерский премьер выступает в качестве посредника между Путиным и Трампом.

https://glavred.info/world/peregovorshchik-orban-poedet-k-trampu-posle-vstrechi-s-putinym-i-si-bloomberg-10579901.html Ссылка скопирована

Виктор Орбан 11 июля встретится с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправится во Флориду на встречу с вероятным кандидатом на выборах США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Встреча политиков состоится через неделю после общения Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Как пишет Bloomberg, визит Орбана в США усилит опасения, что венгерский премьер выступает в качестве посредника между Путиным и Трампом.

Орбан отправится в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне. Его визит в Москву стал центральной темой обсуждения на встрече, где другие союзники пообещали предоставить Украине дополнительную противовоздушную оборону.

видео дня

Как заявил один из источников Bloomberg, Трамп не просил Орбана заложить основу для некоего мирного соглашения между Украиной и Россией. Этот человек описал визит скорее как неформальную встречу.

Bloomberg также пишет, что Трамп и Путин демонстрировали симпатию друг к другу во время первого срока президента США, что часто вызывало двухпартийную критику.

Лидер республиканцев неоднократно заявлял, что, по его мнению, он мог бы убедить Путина прекратить войну против Украины, если его изберут на второй срок.

Визит Орбана в Москву и Пекин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетил с неожиданным рабочим визитом Москву, где провел трехчасовые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Путин на пресс-конференции после переговоров с Орбаном сделал циничное заявление о завершении войны против Украины, требуя, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей.

Орбан признал, что позиции России и Украины очень отличаются, но пообещал продолжать свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.

После встречи с российским диктатором Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что Путин уверен в поражении Украины. Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после визита в РФ.

В письме Орбан объяснил, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего Евросоюза, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон.

8 июля Орбан также нанес визит председателю Си Цзиньпину в Китае.

В ходе визита в Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Китай ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.

"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред