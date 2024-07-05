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Путин пожаловался Орбану на Украину и выдвинул циничные требования - что известно

Юрий Берендий
5 июля 2024, 17:58
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Российский диктатор обвинил Украину в нежелании прекращать боевые действия и потребовал, чтобы украинские власти вывели войска сразу из 4 областей Украины.
Путин пожаловался Орбану на Украину и выдвинул циничные требования - что известно
Путин выдал дерзкое заявление по Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин выступил с циничным заявлением о завершении войны против Украины и захотел, чтобы Украина вывела собственные войска из 4 областей. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщают российские пропагандистские СМИ.

В ходе своей речи российский диктатор обвинил действующую украинскую власть в том, что она не хочет принять решение о прекращении боевых действий якобы из-за того, что руководство Украины хочет сохранить власть в стране под предлогом продления военного положения.

"Если придется отменить военное положение, то придется и проводить выборы, которые так и не состоялись вовремя. Шансы победить на них для украинских правителей, которые потеряли рейтинги и легитимность, близки к нулю", - сказал президент страны-агрессора.

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Путин заявил, что, по его мнению, Киев якобы не готов прекратить боевые действия.

"Должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима, Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта", - заявил Путин.

Путин высказал циничную мысль, что в Киеве "нет готовности прекратить ведение войны до конца".

"Москва настаивает на выводе ВСУ из 4 новых регионов, есть и другие условия мира, они являются предметом рассмотрения во время возможной совместной работы", - заявил кремлевский диктатор.

Смотрите видео с заявлением Путина по Украине на пресс-конференции с Виктором Орбаном:

Путин пожаловался Орбану на Украину и выдвинул циничные требования - что известно
Фото: скриншот из видео

Диктатор также цинично утверждал, что западные "спонсоры" якобы используют Украину как "таран, жертву" против России.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что позиции России и Украины очень далеки друг от друга.

"Нужно сделать многое, чтобы приблизить завершение конфликта", - отметил он.

Кроме того, Орбан пообещал продолжить свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.

"Мирный план" Виктора Орбана

2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине.

Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

"Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Переговоры Орбана и Путина - что известно о визите Орбана в РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на встречу к российскому лидеру Владимиру Путину. Во время этой встречи Путин вспомнил об Украине и об ультиматумах, которые он ранее выдвигал относительно прекращения войны и передачи некоторых территорий России.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В заявлении ведомства было подчеркнуто, что этот визит не был предусмотрен или согласован с украинской стороной и не отражает позицию Украины относительно конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь в Москве 5 июля, представляет свою страну, а не Европейский Союз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

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