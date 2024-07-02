В ОП намекнули, что отклонили 'предложение' Орбана о мире с Россией

В Офис президента сообщили, что Венгрия - это не первая страна, которая говорит о прекращении огня.

https://glavred.info/ukraine/v-op-natyaknuli-shcho-vidhilili-propoziciyu-orbana-pro-mir-iz-rosiyeyu-10577645.html Ссылка скопирована

Зеленский ответил на "мирный план" Орбана / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира, ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира.

"Венгрия - не первая страна, которая говорит о подобном варианте событий. Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной. Украина действительно хочет мира, и мы имеем для этого инструмент - Украина провела первый, инаугурационный саммит мира и готовится ко второму", - рассказал Жовква в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

видео дня

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Напомним, что 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Орбан хочет встретиться с Зеленским.

Стало известно, о чем говорили Зеленский и Орбан. Во время визита венгерской делегации в Украину, говорили о том, как приблизить справедливый и длительный мир. Президент Украины уточнил, что с Орбаном обсудил наиболее принципиальные вопросы.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред