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Орбан прибыл в Киев на встречу с Зеленским и анонсировал "первые шаги к миру"

Алексей Тесля
2 июля 2024, 10:24
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Виктор Орбан говорит, что первые шаги для содействия миру сделают уже 2 июля.
Зеленский, Орбан
Виктор Орбан прибыл на встречу с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, Оперативное командование "Запад", пресс-служба В.Орбана/Zoltán Fischer/MTI

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.

Такое заявление он сделал в преддверие своего визита в Украину в интервью М1, которое цитирует венгерское издание Index.

Отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине, Орбан ответил, что первые шаги для содействия миру сделают уже 2 июля.

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"Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги", − сказал глава венгерского правительства, после чего стало известно о его визите в украинскую столицу.

По словам Орбана, американцев нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинской войне. Он считает, что ЕС придется готовиться к ситуации, что рано или поздно россияне и американцы договорятся друг с другом.

"Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы?" − сказал он, добавив, что венгерское председательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

"Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Что известно о визите Орбана в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром во вторник, 2 июля, прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Magyar Nemzet со ссылкой на руководителя пресс-службы Орбана Берталана Хаваши.

"Важнейшая тема дискуссии - возможность достижения мира. Виктор Орбан и Владимир Зеленский также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений", - прокомментировал Хаваши.

Как сообщалось ранее, планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины.

"Предпосылкой встречи стало решение вопроса гражданства. За последние недели договоренности были достигнуты. Они смогут объявить об этом как об успехе", - сказал собеседник издания.

Отношения Украины и Венгрии - последние новости по теме

Как сообщалось ранее, представители властей Венгрии на встрече послов стран Евросоюза 29 мая блокировали одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз ‒ якобы из-за вопроса прав национальных меньшинств. Об этом писал редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Джозвяк.

По его информации, Венгрия блокировала Украину из-за 11 двусторонних вопросов относительно национальных меньшинств в Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Виктор Орбан согласился поддержать начало вступительных переговоров о членстве Украины в ЕС при условии, что Киев публично обяжется выполнить 11 требований Будапешта, среди которых — признать все Закарпатье "традиционно венгерским".

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