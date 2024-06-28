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Венгрия поставила ультиматум Украине и заявила о правах на все Закарпатье - СМИ

Анна Ярославская
28 июня 2024, 10:04
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Среди требований Будапешта по защите прав нацменьшинств ключевым камнем преткновения является определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров.
Виктор Орбан, флаг Венгрии
Виктор Орбан неоднократно делал скандальные заявления об Украине / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, pixabay.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился поддержать начало вступительных переговоров о членстве Украины в ЕС при условии, что Киев публично обяжется выполнить 11 требований Будапешта, среди которых — признать все Закарпатье "традиционно венгерским".

Все требования Венгрии к Украине, переданные Киеву в январе, описаны в статье Европейской правды.

Отмечается, что среди требований Будапешта по защите прав национальных меньшинств ключевым камнем преткновения является определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров.

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Норма о местах с особым уровнем гарантии прав меньшинства есть и в действующем законодательстве Украины. Речь идет о городах и селах "со значительным количеством" представителей меньшинства (от 15%) и с "традиционным" проживанием меньшинства (от 10% в течение последних 100 лет).

Однако Будапешту этого показалось мало, и там начали требовать автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья. Причем даже те, в которых венгры исторически никогда не жили.

В Венгрии ссылаются на то, что в целом в Закарпатской области, согласно переписи 2001 года и предыдущих лет, доля венгров составляла более 10%.

Кроме того, в правительстве Орбана требуют отмены нормы о 10% в принципе. То есть если хоть сколько-то представителей венгерского меньшинства жили в определенном месте традиционно – то это "венгерская" территория.

Также Венгрия требует от Украины отказаться от решения местных советов в этом процессе и сделать присвоение статуса автоматическим.

"От Венгрии категорически звучит требование о том, чтобы использовать только перепись 2001 года, несмотря на то, что с тех пор количество венгров, живущих на Закарпатье, сократилось почти вдвое. Ключевым является то, что в правительстве Орбана прямо называют этот блок определяющим для всего комплекса из 11 требований. При этом у Орбана видят падение доли венгерского населения в Закарпатье ниже 10%", — говорится в статье.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

"Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Венгрия блокировала старт переговоров о вступлении Украины в ЕС

Ранее стало известно, что представители властей Венгрии на встрече послов стран Евросоюза 29 мая блокировали одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз ‒ якобы из-за вопроса прав национальных меньшинств. Об этом писал редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Джозвяк.

По его информации, Венгрия блокировала Украину из-за 11 двусторонних вопросов относительно национальных меньшинств в Украине.

Вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз.

25 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз официально начал переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдовы.

Вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС минимум в 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.

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