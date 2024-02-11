Орбан предлагает превратить Украину в 'буферную зону'

Иначе Украина потеряет свою государственность, убежден скандальный венгерский премьер.

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Орбан отличился новым скандальным "предложением" по Украине / Коллаж Главреда, фото: pexels, скриншот: видео

Венгерский премьер Виктор Орбан, который уже ранее отличался антиукраинскими заявлениями, на этот раз предложил превратить Украину в "буферную зону".

Как пишет Die Presse, "буферная зона" между Россией и Западом, согласно представлению Орбана, означает отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО.

"Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом - разумеется, с гарантиями безопасности", - ответил венгерский премьер. видео дня

Иначе, утверждает скандальный политик, Украина якобы потеряет свою государственность.

При этом, по словам самого Орбана, в 2008 году Венгрия рассматривала вступление Украины в НАТО как "единственный способ избежать начала войны", он назвал "ошибкой" его страны и других членов НАТО, что Запад тогда не видел это темой для переговоров.

Орбан продолжает настаивать, что Украине надо согласиться на "прекращение огня", чтобы "не потерять еще больше территорий".

Антиукраинская позиция Венгрии - что известно

Накануне приезда Сийярто в Украину в Будапеште снова заявили о территориальных претензиях на Закарпатье. В частности, лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои сказал, что если государственность Украины упадет, его партия "претендует на Закарпатье".

Территориальные претензии к Закарпатью в случае победы России в войне с Украиной ранее высказывал, правда не так прямо, министр иностранных дел страны Петер Сийярто. В интервью тому же Index Сийярто называл это "защитой венгерского меньшинства".

"В нашей стране также были подготовлены сценарии чрезвычайного положения. Вывод венгерских военных по охране границы частично связан с этим", - говорил глава венгерского МИД еще в июле 2022 года.

А еще в 2020 году появлялась информация о переговорах венгерского премьера Виктора Орбана с Кремлем по оккупации Закарпатья.

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