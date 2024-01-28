В Венгрии открыто заявили о намерениях захватить Закарпатье

Лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои открыто заявил о намерениях оккупировать Закарпатье, если Украина "падет".
Слова Тороцкои цитирует Index. В своем выступлении он упомянул борьбу с "глобалистами", Сороса и инвестиционный фонд BlackRock, который якобы купил Украину.
В войне в Украине Тороцкои обвинил не Россию, которая напала и совершает агрессию против украинцев, а американцев и Сороса.
Венгерский политик сказал, что "это давление (США) привело к войне в Украине", а именно к такой, которая уничтожит Европу и развалит экономику континента, а "Украину купил BlackRock", цитирует Index.
В конце Тороцкои подытожил, как видит завершение войны в Украине: "немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путем переговоров".
Он также заявил, что если государственность Украины падет, его партия "претендует на Закарпатье".
Слова Тороцкои - не случайность
Территориальные претензии к Закарпатью в случае победы России в войне с Украиной ранее высказывал, правда не так прямо, министр иностранных дел страны Петер Сийярто. В интервью тому же Index Сийярто называл это "защитой венгерского меньшинства".
"В нашей стране также были подготовлены сценарии чрезвычайного положения. Вывод венгерских военных по охране границы частично связан с этим", - говорил глава венгерского МИД еще в июле 2022 года.
А еще в 2020 году появлялась информация о переговорах венгерского премьера Виктора Орбана с Кремлем по оккупации Закарпатья.
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