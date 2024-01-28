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ВСУ предупредили о высокой ракетной угрозе с моря: детали

Алёна Воронина
28 января 2024, 09:11
В Черном море находятся 2 вражеские подводные лодки с 8 ракетами "Калибр". Запущенные с подводных лодок ракеты труднее обнаружить – они летят низко над землей.
Ракета, ракетный удар РФ по Украине 2 января
ВСУ предупредили о высокой ракетной угрозе с моря/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, КМВА

В Черном море на дежурстве остаются две российских подводных лодки с 8 ракетами типа "Калибр".

Об этом рассказала руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что корабельная группировка российских оккупантов несколько сократилась, однако ракетная угроза с моря всё равно высока.

"В акватории Черного моря корабельная группировка врага несколько сократилась. Надводные ракетоносители ночью были заведены в пункты базирования. На боевом дежурстве остаются две подводные лодки (это восемь ракет типа "Калибр") готовых к применению", – рассказала Гуменюк.

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В то же время она отметила, что ракетные удары с подводных лодок опасны тем, что ракеты в таком случае трудно обнаружить, ведь они направляются очень низко над водой. Пресс-секретарь призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Напомню, что обнаружение пусков с подводных лодок несколько затруднено: ракеты в таком случае направляются очень низко над водой и их зафиксировать очень трудно. Следовательно, между обнаружением воздушной цели и непосредственным ударом может пробыть всего несколько минут. Поэтому в таком случае к сигналам воздушных тревог надо относиться очень внимательно и реагировать", – сказала Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары ракетами и дронами по Украине

Ранее сообщалось, что РФ била по Киеву новыми ракетами. Российские оккупанты ударили по Киеву баллистической ракетой северокорейского производства во время одной из недавних атак.

Также сообщалось, что оккупанты ударили ракетой по детсаду и предприятию в Славянске в ночь на 27 января. Вражеская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен.

Вечером 27 января в двух областях Украины прогремели мощные взрывы после удара РФ. Сообщается о том, что взрывы прогремели в Полтавском и Кременчугском районах. Также взрывы прогремели в Харькове.

Напомним, РФ запустила по Украине 5 ракет и 8 шахедов в ночь на 28 января. Удалось сбить 4 дрона. Оккупанты атаковали гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

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