'Ресурсов нет': эксперт определил, сможет ли Россия осуществить прорыв на фронте

Ресурсов у российской армии недостаточно для серьезного наступления на востоке Украины. Украинские войска имеют много дронов и создают укрепления, что затрудняет прорыв обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
"Во-первых, наши войска сейчас насыщены дронами, очень активно строят линии укрепления и минируют линии. То есть прорвать эту линию обороны будет очень сложно россиянам", - сказал он.
По его словам, у оккупантов возможны только тактические успехи, то есть продвижение на несколько сотен метров. Нарожный отметил, что это происходит постоянно и почти на всех участках фронта. Развернутый прорыв на десятки километров является непосильной задачей для российской армии.
"Но широкий прорыв для того, чтобы пройти на какие-то там десятки километров - российская армия сейчас таких ресурсов не имеет", - заверил Нарожный.
Война в Украине
Как сообщал Главред, оккупанты увеличили активность в Луганской области и используют численное преимущество. Такой подход может привести к значительным потерям среди россиян.
Также россияне ведут трехстороннюю атаку на Авдеевку, пытаются окружить город с севера, юга и востока. Оккупантам удалось захватить Крохмальное и Веселое, но британская разведка считает взятие под контроль сел стратегически несущественными.
Кроме этого, войска оккупантов продолжают попытки окружить Авдеевку, используя подземные тоннели. Они перешли к тактике малых групп пехоты, пытаясь прорвать оборону ВСУ.
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