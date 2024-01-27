'Ресурсов нет': эксперт определил, сможет ли Россия осуществить прорыв на фронте

Почти на всех участках фронта оккупанты периодически продвигаются на 200-300 метров, а затем отходят.

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Способна ли Россия пойти в масштабное наступление / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Ресурсов у российской армии недостаточно для серьезного наступления на востоке Украины. Украинские войска имеют много дронов и создают укрепления, что затрудняет прорыв обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Во-первых, наши войска сейчас насыщены дронами, очень активно строят линии укрепления и минируют линии. То есть прорвать эту линию обороны будет очень сложно россиянам", - сказал он.

По его словам, у оккупантов возможны только тактические успехи, то есть продвижение на несколько сотен метров. Нарожный отметил, что это происходит постоянно и почти на всех участках фронта. Развернутый прорыв на десятки километров является непосильной задачей для российской армии.

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"Но широкий прорыв для того, чтобы пройти на какие-то там десятки километров - российская армия сейчас таких ресурсов не имеет", - заверил Нарожный.

Война в Украине

Как сообщал Главред, оккупанты увеличили активность в Луганской области и используют численное преимущество. Такой подход может привести к значительным потерям среди россиян.

Также россияне ведут трехстороннюю атаку на Авдеевку, пытаются окружить город с севера, юга и востока. Оккупантам удалось захватить Крохмальное и Веселое, но британская разведка считает взятие под контроль сел стратегически несущественными.

Кроме этого, войска оккупантов продолжают попытки окружить Авдеевку, используя подземные тоннели. Они перешли к тактике малых групп пехоты, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

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