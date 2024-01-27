Мощный удар по командному пункту в Севастополе: в Крыму "слили" данные о потерях

О потерях РФ свидетельствуют свежие некрологи, которые появляются в российских пабликах.

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Появилась информация о потерях оккупантов в Севастополе / Коллаж: Главред, Фото: t.me/a_shtirlitz, Pixabay

Появились новые данные о потерях российских оккупантов в результате точных ударов по командному пункту 31 дивизии ПВО ВКС РФ во временно оккупированном Севастополе.

Об этом свидетельствуют свежие некрологи, которые появляются в крымских пабликах, рассказал офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, в роспабликах подтверждена ликвидация Владимира Яковлева и Татьяны Подосейниковой.

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/ t.me/a_shtirlitz

При этом знакомые Подосейниковой в комментариях раскрыли, что количество ликвидированных захватчиков значительно больше.

"Подосейникова Татьяна и Яковлев Владимир 4.01.2024 встретили фейерверк на командном пункте 31 дивизии ПВО ВКС РФ в/ч 03121 Севастополь. Вместе с ней там было еще 12 мальчиков (в трусиках)", - отметил "Штирлиц".

/ t.me/a_shtirlitz

Удары по оккупантам в Крыму

Ранее сообщалось, что в Крыму - взрывы и столбы дыма: оккупанты жалуются на массированную ракетную атаку. Оккупанты отчитываются об "уничтожении" 10 ракет ВСУ, а в сети пишут о "прилетах".

Напомним, во временно оккупированном Россией Крыму раздавались взрывы. Как отметили местные телеграм-каналы, вероятно был нанесен удар по аэродрому Бельбек. В то же время, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что данный аэродром является основной авиационной базой противника, которую используют для нападения на Украину.

Как заявили ранее в Военно-морских силах Украины, ВСУ уничтожили 15 кораблей оккупантов России, еще почти столько же повредили. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне убрали из Черного моря ракетоносители, которыми могли бы бить по Украине.

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