Отступили с огромными потерями: полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

Полковник ВСУ отметил, что при условии надлежащего обеспечения снарядами, Силы обороны Украины смогут продолжить освобождение территории Украины от врага.

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Полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом / 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупационные войска предприняли попытку провести наступательную операцию на Бахмутском направлении. Однако Силы обороны Украхны нанесли огневое поражение по местам скопления противника и враг отказался от своих намерений наступать. Об этом сообщил командир батальонно-тактической группы 4 БрОП НГУ, полковник Сергей Сидорин в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Бахмутском направлении ситуация остается сложной. Противник сосредоточил основные усилия на населенных пунктах: Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка. За минувшие сутки ВСУ отбили восемь попыток проведения штурмовых действий противника. Также было обнаружено несколько мест накопления врага. Армия РФ пыталась начать наступление, но с помощью БПЛА врага было обнаружено и нанесено огневые поражения артиллерийскими подразделениями. Оккупанты понесли потери и отказались от своих наступательных действий", - рассказал Сидорин.

По его словам, 4-я бригада оперативного назначения "Рубеж" успешно проводит операции по уничтожению противника, как на его подходе к позициям Сил обороны Украины, так и в местах их накопления.

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Кроме того, он отметил, что российское командование стало активнее применять бронированную технику в ходе наступательных действий на Бахмутском направлении. Офицер указывает на то, что это прежде всего объясняется отсутствием успеха вражеских сил в ходе боевых действий на этом направлении и ухудшением погодных условий.

"Выборы в РФ приближаются, успехов и масштабных захваченных территорий противник не имеет. Поэтому для захвата нескольких сотен метров, положить несколько сотен жизней военнослужащих вместе с техникой, является нормой для оккупантов", - отметил он.

Офицер также сообщает о том, что в районе Бахмута российское командование применяет различные подразделения, в частности воздушно-десантные, мотопехотные войска, подразделения "Российского добровольческого корпуса" и боевые формирования, состоящие из жителей временно оккупированной Луганщины.

"Также среди подразделений РФ наблюдаются граждане иностранного происхождения, это эмигранты или работники. Им предлагают российское гражданство и после получения паспорта они направляются на фронт", - сказал он.

Также полковник ВСУ отметил, что возобновление наступательных операций в 2024 году, отметив, что освобождение нашей территории направления зависит от количества боеприпасов, которое поступает в подразделения.

"Чем больше будет боеприпасов и средств для ведения боевых действий, тем меньше будет потерь. Вопрос, готовы ли мы сейчас проводить наступательные действия, с ограниченным снабжением и готовы ли к таким потерям", - сказал Сидорин.

Он добавил, что сейчас важно стабилизировать производство оружия. Когда будет налажена поддержка, достаточное количество вооружения, мобилизационный потенциал и благоприятные условия, тогда можно активно начать боевые и наступательные действия.

"В настоящее время на нашем направлении мы стоим в активной обороне и не даем противнику продвигаться. Мы уничтожаем резервы, которые враг накопил, это оптимальный вариант ведения боевых действий", - резюмировал он.

Боевые действия на Бахмутском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным майора запаса НГУ Алексея Гетьмана, российские силы могут ежемесячно доставлять на всю линию фронта от 70 до 75 танков.

Российская сторона пытается восстановить утраченные позиции на Бахмутском направлении, сообщил сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.

По данным американского Института изучения войны, Силы обороны Украины успешно отражают атаки российских оккупантов в районе Купянска, Сватово, Кременной и Бахмута.

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