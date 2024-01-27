УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отступили с огромными потерями: полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

Юрий Берендий
27 января 2024, 11:58
Полковник ВСУ отметил, что при условии надлежащего обеспечения снарядами, Силы обороны Украины смогут продолжить освобождение территории Украины от врага.
Отступили с огромными потерями: полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом
Полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом / 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупационные войска предприняли попытку провести наступательную операцию на Бахмутском направлении. Однако Силы обороны Украхны нанесли огневое поражение по местам скопления противника и враг отказался от своих намерений наступать. Об этом сообщил командир батальонно-тактической группы 4 БрОП НГУ, полковник Сергей Сидорин в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Бахмутском направлении ситуация остается сложной. Противник сосредоточил основные усилия на населенных пунктах: Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка. За минувшие сутки ВСУ отбили восемь попыток проведения штурмовых действий противника. Также было обнаружено несколько мест накопления врага. Армия РФ пыталась начать наступление, но с помощью БПЛА врага было обнаружено и нанесено огневые поражения артиллерийскими подразделениями. Оккупанты понесли потери и отказались от своих наступательных действий", - рассказал Сидорин.

По его словам, 4-я бригада оперативного назначения "Рубеж" успешно проводит операции по уничтожению противника, как на его подходе к позициям Сил обороны Украины, так и в местах их накопления.

видео дня

Кроме того, он отметил, что российское командование стало активнее применять бронированную технику в ходе наступательных действий на Бахмутском направлении. Офицер указывает на то, что это прежде всего объясняется отсутствием успеха вражеских сил в ходе боевых действий на этом направлении и ухудшением погодных условий.

"Выборы в РФ приближаются, успехов и масштабных захваченных территорий противник не имеет. Поэтому для захвата нескольких сотен метров, положить несколько сотен жизней военнослужащих вместе с техникой, является нормой для оккупантов", - отметил он.

Офицер также сообщает о том, что в районе Бахмута российское командование применяет различные подразделения, в частности воздушно-десантные, мотопехотные войска, подразделения "Российского добровольческого корпуса" и боевые формирования, состоящие из жителей временно оккупированной Луганщины.

"Также среди подразделений РФ наблюдаются граждане иностранного происхождения, это эмигранты или работники. Им предлагают российское гражданство и после получения паспорта они направляются на фронт", - сказал он.

Также полковник ВСУ отметил, что возобновление наступательных операций в 2024 году, отметив, что освобождение нашей территории направления зависит от количества боеприпасов, которое поступает в подразделения.

"Чем больше будет боеприпасов и средств для ведения боевых действий, тем меньше будет потерь. Вопрос, готовы ли мы сейчас проводить наступательные действия, с ограниченным снабжением и готовы ли к таким потерям", - сказал Сидорин.

Он добавил, что сейчас важно стабилизировать производство оружия. Когда будет налажена поддержка, достаточное количество вооружения, мобилизационный потенциал и благоприятные условия, тогда можно активно начать боевые и наступательные действия.

"В настоящее время на нашем направлении мы стоим в активной обороне и не даем противнику продвигаться. Мы уничтожаем резервы, которые враг накопил, это оптимальный вариант ведения боевых действий", - резюмировал он.

Боевые действия на Бахмутском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным майора запаса НГУ Алексея Гетьмана, российские силы могут ежемесячно доставлять на всю линию фронта от 70 до 75 танков.

Российская сторона пытается восстановить утраченные позиции на Бахмутском направлении, сообщил сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.

По данным американского Института изучения войны, Силы обороны Украины успешно отражают атаки российских оккупантов в районе Купянска, Сватово, Кременной и Бахмута.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Бахмут
Реклама

Главное за день

Враг перешел в наступление на ключевом направлении: генерал раскрыл потери

Враг перешел в наступление на ключевом направлении: генерал раскрыл потери

12:32 Украина
Бунт республиканцев, подогрев от Трампа и ультиматум Байдена: что происходит в Техасе

Бунт республиканцев, подогрев от Трампа и ультиматум Байдена: что происходит в Техасе

12:06 Мир
Отступили с огромными потерями: полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

Отступили с огромными потерями: полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

11:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:32

Враг перешел в наступление на ключевом направлении: генерал раскрыл потери

12:27

Гороскоп Таро на февраль 2024: Ракам - хорошая новость, Львам - ссора, Девам - переездВидео

12:06

Бунт республиканцев, подогрев от Трампа и ультиматум Байдена: что происходит в Техасе

11:58

Отступили с огромными потерями: полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

11:56

Церковный праздник 28 января: запреты на день преподобного Ефима

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:19

В Польше перевернулся автобус с украинцами: что известно о ДТП

10:38

Гости никогда не догадаются из чего он: нежнейший мусс из манки за 10 минут

10:37

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в СлавянскеВидео

10:36

США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

Реклама
10:23

"Маниакальное преследование несогласных": Галкин рассказал, как РФ пытается лишить его концертов за границей

09:53

РФ будет обеспокоена: хуситы атаковали танкер с российской нефтью - Bloomberg

09:31

На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

09:00

Любое прекращение огня пойдет на пользу РФ: в ISW назвали истинную цель Путина

08:45

Путин не остановится: в Британии назвали условия поддержки Украины

08:25

Только гений найдет число 7525 за 8 секунд: необычайная оптическая иллюзия

08:10

Морская блокада России: новая угроза для Кремлямнение

07:55

В США разрабатывают стратегию помощи Украине: о возвращении территорий речь не идет – WP

06:10

Кремль хочет выставить Украину как "государство-террориста"мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 4 секунды найти букву Y

04:40

Как можно заразиться ВИЧ: мифы и реальные способы инфицирования

Реклама
03:50

Брэдли Купер в Лондоне подтвердил свой роман с супермоделью Джиджи Хадид

03:15

"Можем ждать любых сюрпризов": эксперт оценил, получит ли Украина Taurus

02:30

Вы пользовались дезодорантом неправильно: врач назвала неожиданную причину

01:30

Вероятность войны РФ с НАТО: в Раде рассказали о военных приготовлениях ФРГ

00:26

Россияне жалеют, что зашли в Крохмальное: Фитьо рассказал, как ВСУ выиграли позиции

26 января, пятница
23:55

Только единицы за 8 секунд угадают, что не так на картинке: загадка для самых сообразительных

23:40

РФ с задержкой передала список пассажиров Ил-76: 65 военных должны были вернуть - Коордштаб

23:13

"Драконовские методы": подполковник хочет мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 лет

22:54

Жажду власти Путина не утолить: РФ не упустит шанса напасть на НАТО - разведка Германии

22:54

Пугачева прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовит национальные блюдаВидео

22:35

Для чего нужно спать ночью: врач раскрыл главный секрет молодости и долголетия

22:29

Сложно ходить: предательница Асти обратилась к поклонникам

21:40

В Украину влетает циклон: погода будет удивлять на выходных

21:30

Оккупантов бросят в Украине: нардеп рассказал, выведет ли РФ войска в 2024 году

21:22

Сертификаты военнообязанных: в Украине внедрят новый документ

21:08

"Это вероятный сценарий": война может перейти в стадию заморозки - дипломат

20:55

Знают единицы: почему на самом деле опасно пить кофе на голодный желудок

19:56

Оккупанты атакуют приграничье Харьковщины в ближайшие недели - Генштаб Эстонии

19:43

Непогода накроет всю страну: где синоптики объявили 3 уровень опасности

19:32

"Операція "Єдність 2: Новорічний салют": первая партия FPV-дронов готовится к отправке

Реклама
19:28

Конец войны в 2024 году: в Раде дали тревожный прогноз о ходе боевых действий

19:28

Лунный календарь на 27 января: почему в этот день опасно жениться

19:28

ВПЛ в Украине останутся без выплат с 1 марта: кого коснется

19:10

Кто мог сбить Ил-76 вблизи Белгорода?мнение

19:05

Из белорусов делают "зомби": армия готова к вторжению в Украину - оппозиционер

18:59

Оккупантов хотят перебросить на границу с Украиной, речь идет о 3 областях РФ - ГУР

18:32

Новый закон о мобилизации: в Раде рассказали, когда примут решение

18:23

27 членов ЕС дали согласие: Шмыгаль заявил о крайне важной помощи для Украины

18:15

"Шли в атаку, как в последний раз": пресс-офицер рассказал, как ВСУ "покрошили" оккупантов

18:10

В 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – ЯременкоЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять