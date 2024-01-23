Ситуация сложная: враг применил новую тактику и перешел в наступление - офицер ВСУ

По словам военного, россияне применили новую тактику для наступления на Бахмутском и Северском направлениях, а также активизировали использование дронов.

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Россияне применили новую тактику на стратегическом направлении / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, mil.ru

Российские оккупационные войска продолжают активные наступательные операции в районе Бахмута Донецкой области. В то же время враг изменил тактику ведения боевых действий на этом направлении фронта. Об этом сообщил руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича старший лейтенант Олег Калашников в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска применяют новую тактику с начала текущей недели в наступательных действиях на Бахмутском и Северском направлениях. Суть новой тактики россиян, как отмечает офицер, заключается в активном применении на поле боя бронированных машин и танков.

"Буквально на этой неделе противник начал уже привлекать к пехотным штурмовым действиям технику, применяет, в частности, и тяжелое вооружение, такое как танки. Также использует боевые бронированные машины - выводит их непосредственно на поле боя. То есть есть у него изменение тактики. Тактика во время вражеских наступлений зависит во многом от ландшафта территории населенного пункта. Враг применяет штурмовые пехотные группы, однако, если позволяет местность, может уже использовать и технику", - заявил Олег Калашников. видео дня

Отдельно офицер отметил, что оккупанты начали активно использовать различные типы беспилотников на линии соприкосновения, в частности боевые, разведывательные, а также дроны со сбросами.

Кроме того, Калашников добавляет, что российские войска продолжают регулярно обстреливать позиции Сил обороны Украины из артиллерии. В то же время, украинские военные отвечают врагу тем же.

"На сегодня ситуация достаточно непростая, боевые действия есть. На некоторых участках противник пытается где-то нас продвинуть, "прощупать", однако ему это не удается. Все контратаки его отбиваются", - подытожил Олег Калашников.

Боевые действия в районе Бахмута

Напомним, как ранее сообщал Главред, майор запаса НГУ Алексей Гетьман сообщил, что по его данным, российские силы могут ежемесячно поставлять на всю линию фронта от 70 до 75 танков.

Российская сторона пытается восстановить утраченные позиции на Бахмутском направлении путем постоянных штурмов. Об этом сообщил сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.

Как сообщили в американском Институте изучения войны, Силы обороны Украины активно отражают атаки российских оккупантов в районе Купянска, Сватово, Кременной и Бахмута. Несмотря на заявления пропагандистов России о "продвижении" их войск, никаких подтверждений этой информации не поступило.

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