УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Ждет взрывной прием": Сиярто получил украиноязычное письмо с угрозами смертью

Руслана Заклинская
23 января 2024, 17:19
Перед визитом в Ужгород глава МИД Венгрии Сиярто получил письмо на украинском с угрозами его убить.
'Ждет взрывной прием': Сиярто получил украиноязычное письмо с угрозами смертью
Глава МИД Венгрии получил письмо с угрозами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com / Szijjártó Péter

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто накануне визита в Украину получил угрозы смертью. Письмо, написанное на украинском языке, якобы поступило на электронную почту посольства Венгрии в Украине. Об этом сообщает издание Index со ссылкой на свои источники.

В тексте письма утверждается, что украинцы ненавидят венгерскую власть, потому что правительство "продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну". Также отмечается, что 29 января Петра Сийярто ждет "взрывной прием", а автор письма рекомендует начать приготовления к похоронам. Письмо завершается словами: "Бог прощает, а украинцы – нет".

"Вы думаете, после нападений на Украину ваш министр так просто приедет к нам? Мы так не думаем. 29 января его ждет взрывной прием. Бронепоезд не спасет. Мы рекомендуем вам сделать заказ в похоронном бюро, чтобы они начали изготавливать гроб для Сиярто и чтобы он соответствовал его росту. Бог прощает, а украинцы - нет", - говорится в тексте записки, согласно преданию.

видео дня

Реакция МИД Венгрии

В ответ на эти угрозы госсекретарь венгерского Министерства иностранных дел Тамаш Менцер заявил, что угроза "не удержит Петера Сиярто от представительства интересов Венгрии".

"Мы видим и чувствуем, как давление растет. Польский премьер-министр атакует позицию венгерской мирной партии неприемлемыми заявлениями, а министр иностранных дел Петр Сийярто получает угрозы. Кто думает, что министр иностранных дел Венгрии страшен, тот не знает Петера Сиярто.Кто думает, что сломают нас, угрожая и давлением, они не знают венгров", - добавил Менцер.

Спикер МИД Венгрии Мате Пацолай прокомментировал письмо с угрозами в связи с предстоящим визитом Сиярто в Ужгород.

"Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с Украиной, и встреча в понедельник (29 января - ред.) также служит этому. Украинские власти заверили нас, что во время визита будут приняты самые тщательные меры безопасности, чтобы обеспечить безопасное проведение встречи в Ужгороде", - зазначил спикер МИД.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Напомним, известный своими пророссийскими взглядами венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами. Также он возмутился ростом цен на энергоносители и сказал, что это толкает страну в опасном направлении.

Также венгерский премьер и его партия "Фидес" финансируют колледж Матьяша Корвина в Будапеште, где ведется пророссийская и протрамповская пропаганда. По данным Bloomberg, в университете проводят лекции со сторонниками Владимира Путина и Дональда Трампа.

Кроме этого, правительство Венгрии неоднократно выступало против вступления Украины в ЕС. Там считают, что Украина "не созрела к ЕС". По словам главы администрации венгерского премьер-министра, Украина, по их мнению, "не соответствует необходимым условиям. Она не отвечала им до войны и с тех пор не приблизилась к ним".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия Петр Сиярто новости Венгрии война России и Украины
Реклама

Главное за день

У ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте: в CNN раскрыли ситуацию на фронте

У ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте: в CNN раскрыли ситуацию на фронте

17:47 Украина
Ситуация сложная: враг применил новую тактику и перешел в наступление - офицер ВСУ

Ситуация сложная: враг применил новую тактику и перешел в наступление - офицер ВСУ

17:32 Украина
Умеров назвал, что нужно Украине для прорыва: в США сделали громкое заявление

Умеров назвал, что нужно Украине для прорыва: в США сделали громкое заявление

17:32 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:04

Почему не стоит спешить садиться за стол 24 января: это принесет беду

17:47

У ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте: в CNN раскрыли ситуацию на фронте

17:32

Ситуация сложная: враг применил новую тактику и перешел в наступление - офицер ВСУ

17:32

Помощь Украине: Умеров назвал условие прорыва, в США сделали громкое заявление

17:29

Женщина раскрыла гениальный лайфхак, как устранить стойкие пятна на диване

Горящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 январяГорящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 января
17:19

"Ждет взрывной прием": Сиярто получил украиноязычное письмо с угрозами смертью

16:55

Как начнется война РФ с НАТО: СМИ раскрыли грандиозный сценарий боев

16:50

Только люди с высоким IQ смогут найти телефон: сложная оптическая иллюзия

16:44

Приобретенные при содействии Favbet Foundation пикапы Peugeot хорошо проявили себя при выполнении боевых задач – командир РУБпАК

Реклама
16:37

Как оформить почти тысячу грн прибавки к пенсии: кто имет право

16:34

Авдеевка под угрозой захвата: боец ВСУ назвал, на какие города нацелится РФ

16:22

Россия может выйти из войны и вывести войска из Украины: генерал назвал условие

16:05

На Мадонну фанаты подали в суд - что случилось

16:00

Как фото с айфона перенести на компьютер: эти советы сохранят массу времени

15:42

Ольга Сумская вернулась из-за границы в руки украинских врачей: что произошло

15:40

Жена Бориса Джонсона поделилась нежным фото политика с новорожденным сыном

15:29

"Россия имеет проблемы": Путин не может вести войну более 2 лет - капитан ВМС ВСУ

15:25

НАТО закупит 220 тысяч артиллерийских боеприпасов: Украина получит их через 2 года

15:20

Даже тереть не нужно: как отмыть решетку на плите c минимальными усилиями

15:09

Урожай собирают ведрами: зачем садоводы кладут кирпичи рядом с клубникой

Реклама
15:00

Не все выпущенные ракеты РФ достигли целей: в ВСУ назвали главные причины

14:43

Ксения Мишина на Бали снова оказалась в больнице

14:40

На юге ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой: генерал назвал направление

14:33

"Цель достигнута": путинские приспешники цинично прокомментировали атаку по Украине

13:36

Удар РФ по в Харькову: выросло число жертв, тысячи жителей без света и теплаФото

13:36

Украинцы помогли задержать Гринкевича: передвижение "сливали" правоохранителям - ГБР

13:35

"Террор против жилых домов": Зеленский отреагировал на утренний обстрел Украины

13:10

Скандальный продюсер Юрий Бардаш получил паспорт РФ

13:05

Эктор Хименес-Браво назвал причину, по которой остался в Украине во время войны

12:45

До этого догадался гений: зачем цепляют булавку на матрас

12:44

"Другого варианта нет": майор ВСУ озвучил "рецепт" победы Украины в войне

12:40

"Были попадания": в ВСУ раскрыли новую тактику массированного удара РФ по Украине

12:26

Скромная актриса из "Поймать Кайдаша" снялась в смелой фотосессии

12:06

Офицер объяснил, каких операций стоит ждать от армии РФ на границе стран НАТОВидео

11:59

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - собственное неуважение, Водолею - чужое недовольство

11:46

ЕС готовит жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине - Bloomberg

11:45

Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

11:28

"Так позорно упасть": EL Кравчук жестко распек сбежавшую в РФ Ани Лорак

11:06

Используют тактику истощения врага: почему ВСУ вышли из Крахмального - эксперт

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Козы - держитесь в тени, Драконам - романтика

Реклама
10:44

Получают отпор и убегают: Гуменюк рассказала о боях на юге Украины

10:39

Церковный праздник 24 января: не завязывайте узлы в день преподобной Ксении

10:26

"За три рубля маму продаст": бывшая Тимощука рассказала, как он лжет детям по поводу РФ

10:10

РФ запустила по Украине более 40 ракет: силы ПВО уничтожили 21 вражескую цельФотоВидео

09:54

"Палят из всего, что есть": начальник МВА рассказал о ситуации вблизи Авдеевки

09:42

За пару часов до концерта: в сеть попало видео выступления Меладзе, когда он узнал о смерти отцаВидео

09:41

20 баллистических и крылатых ракет: власти Киева озвучили детали удара по столице

09:37

Ракетный удар РФ убил 5 украинцев, еще как минимум 40 - пострадалиФото

09:36

Кофейная гуща незаменимая в ванной: что с ней делают хитрые хозяеваВидео

09:21

"Следующие месяцы будут критическими для Украины": у Байдена призвали Конгресс действовать

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять