'Ждет взрывной прием': Сиярто получил украиноязычное письмо с угрозами смертью

Перед визитом в Ужгород глава МИД Венгрии Сиярто получил письмо на украинском с угрозами его убить.

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Глава МИД Венгрии получил письмо с угрозами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com / Szijjártó Péter

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто накануне визита в Украину получил угрозы смертью. Письмо, написанное на украинском языке, якобы поступило на электронную почту посольства Венгрии в Украине. Об этом сообщает издание Index со ссылкой на свои источники.

В тексте письма утверждается, что украинцы ненавидят венгерскую власть, потому что правительство "продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну". Также отмечается, что 29 января Петра Сийярто ждет "взрывной прием", а автор письма рекомендует начать приготовления к похоронам. Письмо завершается словами: "Бог прощает, а украинцы – нет".

"Вы думаете, после нападений на Украину ваш министр так просто приедет к нам? Мы так не думаем. 29 января его ждет взрывной прием. Бронепоезд не спасет. Мы рекомендуем вам сделать заказ в похоронном бюро, чтобы они начали изготавливать гроб для Сиярто и чтобы он соответствовал его росту. Бог прощает, а украинцы - нет", - говорится в тексте записки, согласно преданию. видео дня

Реакция МИД Венгрии

В ответ на эти угрозы госсекретарь венгерского Министерства иностранных дел Тамаш Менцер заявил, что угроза "не удержит Петера Сиярто от представительства интересов Венгрии".

"Мы видим и чувствуем, как давление растет. Польский премьер-министр атакует позицию венгерской мирной партии неприемлемыми заявлениями, а министр иностранных дел Петр Сийярто получает угрозы. Кто думает, что министр иностранных дел Венгрии страшен, тот не знает Петера Сиярто.Кто думает, что сломают нас, угрожая и давлением, они не знают венгров", - добавил Менцер.

Спикер МИД Венгрии Мате Пацолай прокомментировал письмо с угрозами в связи с предстоящим визитом Сиярто в Ужгород.

"Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с Украиной, и встреча в понедельник (29 января - ред.) также служит этому. Украинские власти заверили нас, что во время визита будут приняты самые тщательные меры безопасности, чтобы обеспечить безопасное проведение встречи в Ужгороде", - зазначил спикер МИД.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Напомним, известный своими пророссийскими взглядами венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами. Также он возмутился ростом цен на энергоносители и сказал, что это толкает страну в опасном направлении.

Также венгерский премьер и его партия "Фидес" финансируют колледж Матьяша Корвина в Будапеште, где ведется пророссийская и протрамповская пропаганда. По данным Bloomberg, в университете проводят лекции со сторонниками Владимира Путина и Дональда Трампа.

Кроме этого, правительство Венгрии неоднократно выступало против вступления Украины в ЕС. Там считают, что Украина "не созрела к ЕС". По словам главы администрации венгерского премьер-министра, Украина, по их мнению, "не соответствует необходимым условиям. Она не отвечала им до войны и с тех пор не приблизилась к ним".

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