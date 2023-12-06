Андрей Ермак провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии: о чем говорили

Ермак и Петер Сиярто договорились работать над датой встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Ермак поговорил с министром иностранных дел Венгрии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, slovoidilo.ua, facebook.com / szijjarto.peter.official

Руководитель Офиса президента Украины, Андрей Ермак, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии, Петером Сиярто, перед саммитом лидеров ЕС. На нем будут обсуждать вступление Украины в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Этот разговор Ермаку поручил президент Украины Владимир Зеленский. Во время разговора одной из ключевых тем стал прогресс Украины на пути к членству в ЕС.

Ермак подчеркнул готовность Украины выполнить свои обязательства и выразил надежду на положительное решение о начале переговоров о вступлении в ЕС на предстоящем саммите лидеров стран Евросоюза 14-15 декабря.

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"В течение ближайших дней Верховная Рада Украины планирует принять ряд важных евроинтеграционных законопроектов. Мы полностью выполним наши обязательства", - сказал Андрей Ермак.

Также политики обсудили возможность встречи президента Украины и премьера Венгрии. В частности они договорились работать над определением даты этой встречи.

Стоит отметить, что 5 декабря министр иностранных дел Венгрии говорил об изменениях в планах разговора с украинской стороной. Он утверждал, что запланированные разговоры между Стефанишиной, Ермаком и ним были отменены украинской стороной.

Позиция Венгрии по вступлению Украны в ЕС

Напомним, 27 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, где планируется обсуждение помощи Украине и начало переговоров о вступлении в ЕС.

Также Орбан отказывается поддерживать членство Украины в ЕС. Он заявил, что Венгрия заблокирует этот вопрос на предстоящем саммите, поскольку, по его мнению, переговоры о вступлении "не отвечают интересам Венгрии".

Недавно состоялось первое заседание по подготовке саммита. Венгрия во главе с Виктором Орбаном выступает против любых инициатив, направленных на поддержку Украины.

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