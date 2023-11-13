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Помощь Украине оружием: Венгрия "забанила" полмиллиарда евро из фонда ЕС

Алексей Тесля
13 ноября 2023, 17:55
Вопрос помощи Украине на встрече в Брюсселе обсуждали руководители МИД стран Евросоюза.
Венгрия, Украина
В Венгрии блокируют помощь Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, Офис президента

Правительство Венгрии не изменило своей позиции относительно блокирования выделения 8-го транша на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира.

Из этого фонда государствам ЕС компенсируют поставки оружия, которое те передали Украине, сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в своем Twitter (Х).

Отмечается, что этот вопрос в понедельник на встрече в Брюсселе обсуждали руководители МИД стран Евросоюза.

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"Еще одна дискуссия об Украине в Брюсселе сегодня среди 27 министров иностранных дел ЕС. И все еще блокада 8-го транша (на 500 миллионов) военной помощи ЕС для Украины", – сообщил добавил журналист.

Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает The Guardian.

По словам министра, блокировка продержиться до тех пор, пока Украина не предоставит Венгрии гарантий, что больше не будет вносить OTP Bank или другие венгерские компании в международный список спонсоров войны.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия категорически против переговоров Украины и ЕС. Венгрия пытается заблокировать начало переговоров Украины-ЕС.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляен, Киев выполнил 90% реформ, но не должен на этом останавливаться.

Для Украины это решение - "желтый", а не "зеленый свет" вступления в ЕС. Негативную роль в том, что Украина так и не получила четкого сигнала от Еврокомиссии, сыграл комиссар по вопросам соседства и расширения, венгр Оливер Варгеи.

Из-за выводов Варгеи относительно якобы не полного выполнения Украиной всех "7 пунктов" Еврокомиссия не решилась дать Киеву "зеленый свет".

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Евросоюз военная помощь новости Венгрии
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