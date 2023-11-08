'Выполнила 90% реформ': Еврокомиссия начнет процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС

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Еврокомиссия официально рекомендовала начать процесс переговоров / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Европейская комиссия сегодня, 8 ноября, рекомендовала начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

Процесс будет запущен 24 марта. Ускоренной процедуры поступления не будет, нашей стране нужно будет обеспечить развитие в некоторых сферах.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС, в то же время условием является продолжение выполнять незавершенные реформы в дальнейшем.

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