'Выполнила 90% реформ': Еврокомиссия начнет процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС

Европейская комиссия сегодня, 8 ноября, рекомендовала начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.
Процесс будет запущен 24 марта. Ускоренной процедуры поступления не будет, нашей стране нужно будет обеспечить развитие в некоторых сферах.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС, в то же время условием является продолжение выполнять незавершенные реформы в дальнейшем.
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