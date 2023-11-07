'Завтра исторический день для Украины': Зеленский раскрыл детали решения ЕС

7 ноября Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам, в котором обсудил важное событие, ожидающее нашу страну в среду, 8 ноября.

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Зеленский раскрыл детали исторического решения ЕС / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Уже завтра, 8 ноября ожидается решение Еврокомиссии по выполнению Украиной 7 конкретных рекомендаций, необходимых для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз. Президент также поделился другими шагами, которые Украина предпринимает на пути к членству в Евросоюзе. Об этом он заявил во время вечернего обращения.

"Завтра важный день. Ожидаем историческое заключение Евросоюза - отчет по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии. И уже готовим наши дальнейшие шаги - после этого отчета. Нашу законодательную работу, усиление институтов государства", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина уже прошла большой путь в приближении к Евросоюзу.

видео дня

"Наше государство абсолютно сознает то, что приобрести членство в Евросоюзе – это и политическое решение всех стран, которые уже в сообществе и хотят видеть новое государство в Евросоюзе, но это также и работа самого государства. Наша работа - это приближение и адаптация стандартов ЕС, практик сообщества", - добавил президент Украины.

Владимир Зеленский указывает на то, что Украина обязательно будет в ЕС.

"И мы придем к этому, в частности, благодаря трансформации нашего государства – внутренней трансформации, которая абсолютно отвечает интересам наших людей. ЕС для Украины - это экономическая безопасность и социальная стабильность, а Украина для ЕС – это усиление всего сообщества. И очень важно, чтобы депутаты Верховной Рады Украины продолжали поддерживать необходимые для нашей евроинтеграции законодательные инициативы", - резюмировал Владимир Зеленский.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический директор премьера Венгрии, Балаш Орбан заявил, что Будапешт будет принимать все необходимые меры, чтобы помешать началу переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно возможного вступления Украины в ЕС.

В то же время, как стало известно, Украина успешно выполнила четыре из семи важных критериев, которые сопровождают процесс предоставления стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Также, ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом году.

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