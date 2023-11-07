Количество потерь резко возросло: в ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки

Россияне на Таврическом направлении начинают отказываться идти в атаку. В ОСУВ "Таврия" отметили, что количество потерь противникав живой силе начало расти.

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В ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, командование Объединенных Сил ВС Украины

В районе Авдеевки, а также на Таврическом направлении, отмечается увеличение общих потерь противника в живой силе. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

"За прошедшие сутки потери врага составили 583 человека. Это следствие того, что российское руководство продолжает гнать вперед легкую пехоту, почти не прикрывая ее техникой", - рассказал Александр Штупун

На Авдеевском направлении враг предпринял безуспешные попытки наступления в районах Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского. Вооруженные силы обороны отразили 13 атак. Вражеская авиация действует в этом регионе достаточно активно, в частности, было зафиксировано 10 авиаударов возле Авдеевки.

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"Среди небольших подразделений оккупантов случаются случаи отказа идти в наступление. Это те, кому посчастливилось каким — то образом выжить в предыдущих атаках", - говорит спикер.

Также 13 попыток штурмовых действий было отбито в Марьинке, враг понес потери и отступил. Что касается Шахтерского направления, враг безуспешно пытался провести штурм в районе Старомайорского.

На Запорожском направлении состояние ситуации относительно спокойная. Враг обстрелял более 15 населенных пунктов, включая Гуляйполе, Чаривне и Орехов.

"В целом за прошедшие сутки наши воины на Таврическом направлении уничтожили 31 единицу военной техники, в том числе 1 танк и 7 артсистем. Среди них 2 дальнобойных самоходных орудия 2С19 "МСТА-С". Кроме того, украинские воины уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", которую враг пытается подогнать к передней линии", - резюмировал полковник Штупун.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне готовятся к третьей волне штурмов Авдеевки и массово перемещают резервы. Город страдает от разрушений, вызванных фугасными авиабомбами. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Позже он отметил, что российские войска уже подготовлены к третьей волне штурма города Авдеевка в Донецкой области. Однако плохие погодные условия не позволяют им использовать технику.

В то же время, как сообщает журналист Юрий Бутусов, оккупанты из Российской Федерации прорвали линию железной дороги вблизи села Степное и начали атаку на само село на севере от Авдеевки. Важно отметить, что российская пехота закрепилась позади железной дороги и готовится расширить свои позиции для предстоящей атаки на Авдеевский коксохимический завод.

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