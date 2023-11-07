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"Нас погонят на страны Балтии": боец ВСУ объяснил, что будет в случае победы РФ

Анна Ярославская
7 ноября 2023, 10:16
Запад будет поставлять оружие, так как для них это очень выгодные инвестиции, считает Евгений Карась.
Евгений Карась, ВСУ
Евгений Карась объяснил, почему Запад не допустит поражения Украины на войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Западные партнеры будут продолжать поставлять Украине вооружение. В противном случае ВСУ будет нечем воевать, что приведет к поражению в войне, а впоследствии и к угрозе со стороны РФ для стран Запада. Об этом сказал в интервью ТСН украинский общественный активист, лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

По его словам, в Украине есть некоторые системы огневого поражения, которые стоят на базах, потому что нет снарядов.

"Мы достаем некоторые системы через Южную Америку, через Болгарию. Но снарядов не хватает, потому что их в мире исчерпывающее количество", - сказал он.

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Карась считает, что Запад будет поставлять оружие, так как для них это очень выгодные инвестиции.

"Ни один американский солдат не погиб, а ВСУ уничтожают одну из топовых угроз американской политике. Они уже выиграют экономически, по сланцевому газу, по рынкам оружия. Туда заходит Запад", — объяснил военный.

По мнению Карася, западные партнеры не откажутся от поставок оружия Украине и не допустят поражения ВСУ на войне.

"Если оккупируют нас, и это надо понимать всем нашим зрителям, нас тогда погонят всех как Шторм-Z. Всех, киевлян, черкасчан, жителей Ровно погонят как пушечное мясо. Они это умеют делать (…) Погонят в атаку на страны Балтии, на Польшу. Поэтому Запад не может нас сдать, потому что он (Запад – ред.) будет следующим", — добавил военный ВСУ.

Статья Залужного для The Economist

Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

"Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ назвал 5 пунктов, которые необходимы Украине для победы над РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что ситуация на фронте сейчас патовая для Украины.

"Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет", - сказал глава государства.

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война в Украине ВСУ Евгений Карась новости Украины война России и Украины
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