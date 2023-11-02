"Нужно уникальное изобретение": Залужный назвал "рецепт" завершения войны в Украине

Самый большой риск окопной войны заключается в том, что она может затянуться на годы и истощить украинское государство, считает Главнокомандующий ВСУ.

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Рано или поздно Украине не хватит людей, чтобы воевать - Залужный / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

По его словам, "простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а он видит все, что делаем мы".

"Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.

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Однако на этот раз решающим фактором будет не одно новое изобретение, а сочетание всех технических решений, которые уже существуют.

"Важно понимать, что эту войну нельзя выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к затягиванию времени и, как следствие, к поражению", - сказал Залужный.

Он не сомневается, что длительная война выгодна России, так как ее население втрое, а экономика - в десять раз больше украинской.

"Давайте будем честными, это феодальное государство, где самым дешевым ресурсом является человеческая жизнь. А для нас... самое дорогое, что у нас есть – это наши люди", – сказал он.

"Наибольший риск изнурительной окопной войны заключается в том, что она может затянуться на годы и истощить украинское государство", - добавил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ призвал к инновациям в сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийских средств и оборудования для разминирования, включая новые роботизированные решения.

Залужный также отметил, что у Украины нет другого выбора, кроме как удерживать инициативу, продолжая наступать, даже если она продвигается всего на несколько метров в день.

По его словам, пока хватает солдат. Но чем дольше будет длиться война, тем труднее будет их содержать.

"Нам нужно искать этот выход, нам нужно найти этот порох, быстро его освоить и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы столкнемся с тем, что у нас просто не хватит людей, чтобы воевать", – говорит он.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

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