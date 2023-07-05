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Генерал Сырский спронозировал, когда закончится война России против Украины

Дмитрий Видоменко
5 июля 2023, 10:55 обновлено 5 июля, 10:57
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Как говорит генерал Сырский, одно дело — разрабатывать какой-то план в тылу, а другое дело — видеть, как достичь успеха на месте в боях против врага.
Сырский, ВСУ
По словам Сырского, в плане наступления ВСУ есть только его желание и желание его подчиненных / коллаж Главред, фото УНИАН и 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что не знает, когда закончится война России против Украины. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.

"Я не знаю", ‒ кратко он ответил на вопрос американской журналистки Марты Раддатц.

Затем интервьюерка задала генералу Сырскому такой вопрос: "Чувствуете ли вы давление со стороны западных союзников, чтобы двигаться быстрее (в контрнаступлении — Главред)?".

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"У нас нет такого, чтобы нас кто-то подгонял", ‒ сказал офицер.

По словам Сырского, в этом плане есть только его желание и желание его подчиненных.

"Мы понимаем, что сегодня хотим, например, выйти на какой-то рубеж, но именно поэтому я постоянно посещаю своих подчиненных на передовой. Потому что одно дело — разрабатывать какой-то план в тылу, а другое дело — видеть, как достичь успеха на месте, когда враг упорно сопротивляется", — подытожил он.

Ситуация на фронте в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские военные во время летнего контрнаступления уже освободили около 300 квадратных километров территорий Украины, которые ранее контролировали российские оккупанты. Это больше, чем РФ оккупировала во время "масштабного" зимнего наступления российских захватчиков.

Генштаб ВСУ во вторник, 27 июня, сообщил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты попытались вернуть ранее отбитые у них позиции, но не имели успеха. Кроме этого, провалились их наступления еще на двух направлениях. Враги проводили наступательные действия в районе Марьинки (Марьинское направление) и в направлении села Равнополь (Шахтерское направление), но успеха не имели ни на одном из них.

Главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус ("Магура") рассказал, что украинские военные сильно продвинулись на Запорожском направлении. Во вторник, 27 июня, были сутки штурмов, которые прошли достаточно успешно.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на среду, 28 июня, прогремела серия мощных взрывов. Предварительно известно, что был ряд "прилетов" по российским оккупантам. Также после взрывов начал детонировать боекомплект захватчиков.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия.

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