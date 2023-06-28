Целая серия взрывов: в Мелитополе мощно "прилетело" по оккупантам

Во временно оккупированном Мелитополи Запорожской области в ночь на среду, 28 июня, прогремела серия мощных взрывов. Предварительно известно, что был ряд "прилетов" по российским оккупантам. Также после взрывов начал детонировать боекомплект захватчиков.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Отмечается, что оккупанты включали сирену, после этого раздавались звуки взрывов.
Местные жители слышали целую серию взрывов. При этом российские захватчики пытались что-то сбить со своего ПВО, но, очевидно, безрезультатно.
На место "прилетов" сразу же отправились "Камазы" и "Уралы" оккупантов.
Также ночью было громко в селе Терпение и поселке Михайловка неподалеку от Мелитополя.
Мэр Мелитополя Иван Федоров вскоре подтвердил взрывы в городе. Он отметил, что произошло более пяти взрывов.
"Оккупанты Мелитополя начали отмечать День Конституции Украины еще с ночи. После полуночи в пока оккупированном городе прогремело более пяти взрывов. Сообщают о шумной ночи и жители Токмака и Михайловки. Уточняем подробности", - написал Федоров в Telegram.
Взрывы на оккупированных территориях Украины
Напомним, в ночь на 22 июня в районе оккупированного Бердянска произошел мощный взрыв. Он был такой силы, что его слышали за 50 км. По данным местных жителей, в воздух взлетела база отдыха "Роза", где жили российские оккупанты.
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В ночь на 23 июня в захваченном страной-агрессором Россией Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии. Вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта. Судя по опубликованным снимкам, офицеры оккупационной армии РФ могли быть уничтожены в результате удара по одному из частных домов.
Также 23 июня в оккупированном Геническе в Херсонской области прогремели мощные взрывы. Оказалось, что в воздух "взлетела" база российских оккупантов. Известно, что ВСУ ударили прямо по базе Росгвардии. Командующий Воздушных сил Николай Олещук назвал это украинским ответом на ракетный террор РФ.
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