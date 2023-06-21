Партизаны передали привет гауляйтерам: в Феодосии - взрыв на железной дороге

Прошлой ночью во временно оккупированном Крыму было неспокойно. В Феодосии прогремел взрыв на железной дороге.
Как сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, партизаны взорвали железнодорожное полотно возле оккупированной Феодосии.
Также он он опубликовал кадры инцидента.
Смотрите видео - Партизаны взорвали железнодорожное полотно возле Феодосии:
Факт повреждения железнодорожного полотна подтвердил и глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов.
Так называемый глава правительства Крыма обещает, что в течение двух часов движение поездов будет возобновлено.
"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы", - написал он в Telegram.
Как сообщал Главред, утро 21 июня началось со взрывов и недалеко от столицы страны-агрессора. РосСМИ пишут, что Новую Москву и Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы прогремели около пяти часов утра.
Обломки двух дронов упали рядом с воинской частью — при подлёте к складам. В РФ заявили, что беспилотники сбили военные.
Напомним, утром 4 июня в городе Джанкой в оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв. "Бавовна" звучала в районе аэродрома.
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