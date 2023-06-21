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Партизаны передали привет гауляйтерам: в Феодосии - взрыв на железной дороге

Анна Ярославская
21 июня 2023, 09:09 обновлено 21 июня, 09:18
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Факт повреждения железнодорожного полотна в оккупироанной Феодосии подтвердил глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов.
Взрыв в Феодоссии
Возле Феодоссии взорвали железнодорожное полотно / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Прошлой ночью во временно оккупированном Крыму было неспокойно. В Феодосии прогремел взрыв на железной дороге.

Как сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, партизаны взорвали железнодорожное полотно возле оккупированной Феодосии.

Также он он опубликовал кадры инцидента.

видео дня

Смотрите видео - Партизаны взорвали железнодорожное полотно возле Феодосии:

Скриншот


Факт повреждения железнодорожного полотна подтвердил и глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов.

Так называемый глава правительства Крыма обещает, что в течение двух часов движение поездов будет возобновлено.

"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы", - написал он в Telegram.

Как сообщал Главред, утро 21 июня началось со взрывов и недалеко от столицы страны-агрессора. РосСМИ пишут, что Новую Москву и Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы прогремели около пяти часов утра.

Обломки двух дронов упали рядом с воинской частью — при подлёте к складам. В РФ заявили, что беспилотники сбили военные.

Напомним, утром 4 июня в городе Джанкой в оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв. "Бавовна" звучала в районе аэродрома.

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