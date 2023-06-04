'Бавовна' в оккупированном Джанкое: рано утром взрывы гремели в районе аэродрома

"Крым должен чувствовать, что он - Украина". Так Наталья Гуменюк прокомментировала утренние взрывы в Джанкое.

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"Бавовна" рано утром 4 июня посетила оккупированный Джанкой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, google maps

Утром в воскресенье, 4 июня, в городе Джанкой в оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв. "Бавовна" звучала в районе аэродрома. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"А как там аэродром в районе Джанкоя? Бодрствовал. Говорят, Бавовнятко проснулось - прогулялось", - иронично написал он в Telegram.

Также Братчук добавил, что в домах повылетали стекла, и опубликовал видео из оккупированного россиянами Джанкоя.

"Бахнуло. В домах рядом стекло вылетело. Джанкой, точно беспилотник сбили?", - отметил спикер Одесской ОВА.

Смотрите видео о взрывах в Джанкое в нашем Telegram-канале. Острожно: на видео - ненормативная лексика.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины " Юг " Наталья Гуменюк прокомментировала утренние взрывы в Джанкое.

"Сезон продолжается. Крым должен чувствовать, что он - Украина. И все, что мы посеяли, мы соберем", - отметила она.

Смотрите на видео комментарий Наталии Гуменюк:

Тем временем оккупационные власти Джанкоя сообщают, что "в Джанкое сбит беспилотник". Якобы всего лишь "повреждено остекление в нескольких домах частного сектора".

Как сообщал Главред, 25 мая в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкое работала система ПВО захватчиков. В Севастополе неизвестные беспилотники атаковали объекты в районе поселка Качи, силы вражеского Черноморского флота сбили якобы "два БПЛА".

24 мая над Крымским мостом заметили большой столб густого дыма. Российские захватчики резко перекрыли мост на несколько часов, списав все на "военные учения". Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что оккупанты пытаются научиться закрывать мост с помощью задымления.

Смотрите кадры с задымленного Крымского моста:

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